Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Un joven de 18 años que conducía una motocicleta murió tras chocar contra un automóvil en la Ruta Provincial 32, a la altura del kilómetro 41,5

Un joven murió tras choque entre moto y auto en Ruta 32 durante la madrugada de este jueves, a la altura del kilómetro 41 y medio, en jurisdicción de Viale, departamento Paraná. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 4:50.

De acuerdo a la información oficial, el hecho involucró a un automóvil Peugeot 307 y una motocicleta Motomel. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron sobre la traza de la Ruta Provincial 32, publica El Once.

El conductor de la motocicleta, un joven de 18 años, falleció en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas producto del impacto. El muchacho circulaba sin acompañantes al momento del siniestro.

En tanto, el automóvil era conducido por un hombre de 52 años, quien tampoco llevaba acompañantes. Si bien no presentaba lesiones visibles, fue trasladado al Hospital de Viale para su evaluación médica preventiva.

En el lugar trabajó personal policial de Comisaría Viale, que realizó las actuaciones correspondientes y dio intervención a la Fiscalía en turno para avanzar con las pericias que permitan determinar la mecánica del hecho.