Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Este miércoles, el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para una nueva audiencia paritaria. El encuentro será el lunes, a las 15.

25 de febrero 2026 · 17:03hs
El Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes. 

Gobierno de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes. 

Tras el rechazo unánime a la oferta inicial, el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Camoirano, citó formalmente los gremios docentes de Entre Ríos para una nueva audiencia paritaria. Según se informo, el encuentro tendrá lugar el próximo lunes 2 de marzo a las 15.

Es de recordar que por calendario escolar, ese día inician las clases en la provincia de Entre Ríos, pero algunos sindicatos anunciaron que habrá paro.

La paritaria entre el Gobierno de Entre Ríos con ATE y UPCN pasó a un cuarto intermedio. 

Paritaria: el encuentro entre el Gobierno de Entre Ríos con ATE y UPCN pasó a un cuarto intermedio

Vandalismo en Cementerio de La Paz: rompieron placas

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

LEER MÁS: Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

La continuidad de la paritaria

La audiencia se realizará en la sede de la Secretaría. “Representa una instancia decisiva para que el Ejecutivo provincial mejore los términos de la negociación y brinde respuestas que contemplen la realidad urgente de la docencia particular”, expresaron los gremios.

La secretaria general de Sadop Entre Ríos, Alejandra Frank, confirmó que asistirán a la reunión, pero advirtió que la postura de la conducción se mantiene firme: “No vamos a aceptar propuestas que sigan profundizando la precarización”.

En ese sentido, destacó que “hoy tenemos compañeros que, tras cumplir su jornada en el aula, deben recurrir a emprendimientos externos o aplicaciones de transporte para completar la canasta básica. Esa es la realidad del ‘docente emprendedor’ que este Gobierno y las cámaras empleadoras no pueden ignorar”.

Cabe recordar que, en la primera reunión paritaria, la propuesta para el sector activo a partir del mes de febrero consistía en una suma fija, de carácter “no remunerativo y no bonificable, de 45 mil pesos para activos. Mientras que para los pasivos sería de 30 mil pesos”, se explicó.

Además, se planteó un 50% de aumento a la ayuda escolar y un monto fijo de $25.000 para docentes con más de 10 años de antigüedad.

