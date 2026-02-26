Este jueves en Entre Ríos hay buenas condiciones de tiempo. Hacia la nocge podría aumentar la nubosidad

Entre Ríos: jueves sin anuncio de lluvias con una máxima de 29 grados

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este jueves 26 de febrero se presenta con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. No hay anuncio de lluvias. El cielo se presentará con baja nubosidad de mañana y tarde. Hacia la noche podría aumentar la presencia de nubes en algunas zonas de la provincia. La temperatura mínima anunciada es de 14, la máxima de 29 grados.

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima fue de 14 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. En la capital y alrededores se espera un cielo parcialmente nublado de día y mayormente nublado de noche.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se registró una mínima de 16 grados y se aguarda una máxima de 26 grados. En estas ciudades también se anuncia un cielo algo y parcialmente nublado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se registró una mínima de 12 grados y se prevé una máxima de 26 grados. En estas localidades se prevén tormentas aisladas y chaparrones durante toda la jornada.

*En Gualeguay y Victoria, por último, se indica una mínima de 12 grados y una máxima de 28 grados. En estas localidades se prevé cielo parcialmente nublado de mañana y tarde y luego un aumento de nubosidad.