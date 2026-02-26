San José se juega la permanencia en la Liga Nacional Femenina Este jueves, desde las 11, San José se medirá con Almafuerte de Córdoba en la primera ronda de play in por la permanencia. 26 de febrero 2026 · 07:12hs

San José intentará conservar su plaza en la división.

Tras haber quedado afuera de los cuartos de final por el ascenso, ahora el Club Social y Deportivo San José debe luchar por asegurar su lugar en la Liga Nacional de Vóley Femenino. Este jueves, desde las 11, se enfrentará con Almafuerte de Córdoba, en la primera ronda de los play in por la permanencia.

El equipo que gane este encuentro automáticamente se asegurará la plaza para la próxima temporada. Mientras que el que pierde deberá enfrentarse a todo o nada contra el elenco que resulte derrotado en el cruce entre Brujas de Misiones y Monteros de Tucumán.

Derrota de San José ante la Selección Argentina U19 En Paraná, pintarán una estrella amarilla en memoria de Ricardo Centurión

El partido se disputará en el estadio Mauricio Tano Montarulli del Club General San Martín Pacífico de la localidad de Mendoza. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club San Jose (@club.sanjose)