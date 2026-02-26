Uno Entre Rios | El País | amparo

Aborto legal: amparo colectivo exige a Nación la compra y distribución de misoprostol

Fue presentado por una asociación civil que denuncia al Ministerio de Salud de la Nación por incumplir la Ley IVE. Convocan a sumarse al amparo colectivo.

26 de febrero 2026 · 09:50hs
El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves, mediante un aviso publicado en el Boletín Oficial, que se encuentra en trámite un amparo colectivo vinculado al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema de salud pública. El expediente, caratulado “Asociación Civil ‘La Ciega’ c/ Ministerio de Salud de la Nación s/ Prestaciones Médicas” (N° FLP 1876/2025), tramita ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.

Misoprostol.jpg

La demanda fue impulsada por la Asociación Civil “La Ciega” bajo la figura de “acción preventiva de daño”. La organización denunció que el Ministerio de Salud lleva más de un año sin ejecutar acciones administrativas efectivas para la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, los fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para procedimientos de aborto seguros. Para la asociación actora, esta omisión estatal constituye una vulneración directa a los derechos sexuales y reproductivos y genera un daño irreparable al impedir que las personas gestantes accedan a la práctica en hospitales públicos, pese a que la ley está plenamente vigente.

La merma responde, principalmente, a una baja en la recaudación del IVA y a cambios en el esquema de anticipos del Impuesto a las Ganancias

Los recursos nacionales enviados a las provincias cayeron 7% en enero

Anses ratificó un bono extraordinario de 70 mil pesos.

Jubilados y pensionados Anses: sin aumento, confirman el bono de hasta $70.000

LEER MÁS: Aborto legal: hubo más de 132.000 abortos desde que hay Ley

La causa tiene carácter colectivo porque el reclamo no afecta a una sola persona sino a todas aquellas en condiciones de acceder a la IVE en el sistema público. Aunque el Ministerio de Salud apeló la decisión, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata ratificó a fines de 2025 la validez del juicio colectivo y confirmó la legitimación de la Asociación “La Ciega” para representar este interés social. El aviso fue publicado en cumplimiento de una orden judicial y lleva la firma del director de la Dirección de Asuntos Judiciales, Rodolfo Gastón Aguirre.

LEER MÁS: Faltan medicamentos para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la provincia

Quiénes pueden sumarse

El aviso oficial está dirigido a todas las personas gestantes en condiciones de acceder a una IVE en cualquiera de los servicios del sistema de salud pública del país. Quienes se consideren afectadas o interesadas podrán presentarse en el proceso judicial dentro de un plazo de treinta días corridos, contados a partir del primer día hábil posterior a la última publicación oficial en la web del Ministerio de Salud. El trámite de la causa y las resoluciones podrán consultarse en www.pjn.gov.ar, en el apartado “Consulta de Causas Judiciales”.

amparo Aborto Legal IVE misoprostol
