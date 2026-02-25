Uno Entre Rios | Escenario | Periplo de un maestro alberdino

"Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

Periplo de un maestro alberdino surge cuando “Tavo” Bolzán retoma los relatos de su tío abuelo José Valentín Varela y los convierte en un proyecto literario

25 de febrero 2026
El proyecto Periplo de un maestro alberdino nació a partir de una emoción persistente. Gustavo “Tavo” Bolzán retomó las historias incluidas en el libro Modo de ser alberdino, escritas por su tío abuelo José Valentín Varela, a quien la familia llamaba “tío Nene”, y decidió convertir ese legado en una propuesta colectiva que cruza literatura, dibujo, música y registro audiovisual.

Varela, hermano de la abuela de Bolzán, dejó plasmadas en papel anécdotas y escenas de su vida como maestro rural. Aquellas páginas, que llegaron a manos de la familia con una dedicatoria especial, impactaron en Tavo cuando tenía 12 años. Descubrió que ese hombre de hablar singular y vocabulario inusual había transformado sus relatos orales en un libro. Lo leyó siguiendo la secuencia de imágenes que cada historia sugería y conoció, a través de esas palabras, a un tío Nene joven, en pleno recorrido por escuelas y caminos entrerrianos.

Bolzán recuerda las visitas a su casa en Seguí, las tardes largas de domingo y el modo en que su tío combinaba términos que le parecían extravagantes, con un humor que brotaba natural y concluía en una carcajada franca. Esa memoria afectiva impulsó la nueva edición, que suma ilustraciones realizadas por el propio Bolzán, inspiradas en aquellas postales que conserva en su recuerdo.

El proyecto tomó forma colectiva. Silvia Schierloh participó en la gestión y corrección del libro; Jorge Varela asumió el registro audiovisual; José Emilio Varela compuso la música de la presentación, y la artista María Jesús Álvarez aportó su mirada escénica y visual. La iniciativa reunió así distintas disciplinas en torno a una misma raíz: la historia de un maestro y su territorio.

Periplo de un maestro alberdino funciona como bitácora de aventuras y como reconocimiento a la tarea de los docentes rurales. En sus páginas se recupera la figura de José Valentín Varela, pero también el esfuerzo de maestras y maestros que, junto a las comunidades de inmigrantes de la época, sostuvieron la educación como valor central.

Bolzán expresa en el prólogo su intención de que los lectores conozcan al maestro en su recorrido por el Birrinchín, a través de las cabriolas de sus palabras. El libro propone así un viaje por la memoria entrerriana, donde la experiencia personal se enlaza con la historia cultural de la región.

Quienes deseen adquirir su ejemplar, pueden comunicarse al 3436338545.

Periplo de un maestro alberdino Memoria Tavo Bolzán  Literatura
