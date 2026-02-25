Uno Entre Rios | Escenario | cultura

¿Quién legitima la cultura: el público presencial o la reacción en redes sociales?

Comienza un evento cultural y los teléfonos ya están en alto. La pregunta es inevitable: ¿la validación cultural hoy la dan las redes sociales?

25 de febrero 2026 · 08:18hs
Por estos días hay un hecho que se repite: comienza un recital, una obra de teatro o una muestra, e inmediatamente los teléfonos ya están en alto. Historias, videos breves, fotos. En cuestión de minutos, el evento comienza a circular. La pregunta aparece inevitable: ¿la validación cultural hoy la dan las redes sociales?

Durante décadas, la legitimidad de una propuesta artística se construyó en la conversación directa. El boca a boca, la crítica especializada, la recomendación de alguien cercano. Hoy ese intercambio sigue existiendo, pero mediado por algoritmos. El éxito parece medirse en visualizaciones, en alcance, en cantidad de interacciones. Ese cambio no es menor. Modifica la manera en que se programa, se produce y se consume cultura.

Visibilidad y valor

En la programación, el número de seguidores se volvió un dato relevante. Un artista con comunidad digital consolidada ofrece, en apariencia, mayor previsibilidad. La convocatoria ya no depende exclusivamente del contenido, sino también de su potencia de circulación.

En la producción, algunas propuestas comienzan a pensarse con lógica de imagen. Escenografías impactantes, momentos diseñados para ser grabados, fragmentos fácilmente compartibles. Adaptarse a las herramientas contemporáneas es parte del presente cultural. Sin embargo, la pregunta es hasta qué punto esa adaptación condiciona la profundidad del contenido.

En el consumo, el público también asumió un nuevo rol. Ya no solo asiste: registra y comparte. La experiencia cultural se convierte en material para exhibir. En ocasiones, la prueba de presencia parece adquirir más peso que la experiencia misma.

Las redes sociales democratizaron la difusión y ampliaron horizontes para artistas y gestores. Un proyecto local puede alcanzar públicos impensados años atrás. Esa posibilidad constituye una herramienta valiosa. El riesgo aparece cuando la visibilidad comienza a confundirse con valor.

Entre likes y aplausos

No todo lo significativo es visualmente atractivo. No todo lo que interpela genera aplauso digital. Las propuestas más íntimas, experimentales o incómodas no siempre encuentran traducción inmediata en métricas.

En ciudades como Paraná, donde conviven espectáculos masivos con producciones independientes, el desafío es no reducir la legitimidad cultural al impacto en pantalla. La cultura no se agota en el número.

También hay una consecuencia menos visible: cuando el parámetro central es la reacción inmediata, el tiempo de maduración se acorta. Se espera respuesta instantánea, éxito veloz, repercusión cuantificable. Pero muchas obras necesitan recorrido, conversación, crítica y relectura. No todo impacto es inmediato ni todo silencio es fracaso. El algoritmo organiza la circulación, pero no debería definir la relevancia.

La discusión no radica en oponer redes y arte. La cuestión es evitar que la lógica de la viralidad desplace a la lógica del contenido. Porque cuando el indicador principal es la cantidad, el silencio empieza a interpretarse como fracaso.

Y la cultura, muchas veces, trabaja en silencio. Tal vez el interrogante más pertinente no sea si las redes validan la cultura, sino si estamos dispuestos a sostener propuestas que no necesariamente brillan en el feed, pero sí en la experiencia compartida. Ahí, lejos de la pantalla, todavía se juega una parte esencial de la vida cultural.

