Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Un motociclista de 42 años, oriundo de Chajarí, murió tras chocar contra un perro en la Ruta 23, a la altura de Colonia Hocker.

24 de febrero 2026 · 08:11hs
Un motociclista de 42 años murió la noche del lunes en un accidente en la Ruta 23, en el departamento Colón. El hombre chocó un perro que se encontraba sobre la calzada, cayó al pavimento y sufrió heridas graves que lo llevaron a la muerte.

Según informó la Jefatura de Colón a UNO, el accidente ocurrió en las inmediaciones de Colonia Hocker, sobre el trazado de la Ruta Provincial Nº 23.

El incidente se produjo cuando, por causas que se tratan de establecer, un ciudadano oriundo de la localidad de Chajarí, quien se desplazaba en una motocicleta marca Motomel, modelo Skua de 150 cc, impactó contra un animal canino que se encontraba sobre la calzada.

Tras la colisión, el conductor sufrió heridas, lo que motivó su urgente traslado en una unidad sanitaria hacia el nosocomio de la ciudad de Villa Elisa. Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, se informó que el masculino falleció poco después de ingresar al centro asistencial.

