Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

El motociclista fallecido era oriundo de Chajarí y trabajaba en Ubajay. La noticia enlutó a las localidades.

La comunidad de Chajarí vive horas de dolor al conocer que el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero. Se trata de Emanuel Pastrana, de 41 años, quien cumplía funciones en el Centro de Salud “Dr. Diego Paroissien” de Ubajay.

Según informó la Jefatura Departamental Colón, el siniestro se produjo en inmediaciones a Colonia Hocker, departamento Colón cuando Pastrana conducía una motocicleta Skua 150 cc. En un determinado lugar, se topó con un perro que estaba sobre la calzada, lo chocó y cayó al pavimento, resultando con heridas graves. El enfermero fue trasladado al Hospital de Villa Elisa, pero lamentablemente falleció.

Dolor en Ubajay

La noticia de su muerte enlutó a la ciudad de Chajarí y también a la de Ubajay, donde trabajaba. “Con profundo dolor despedimos a Emanuel Pastrana, querido enfermero del Centro de Salud Dr. Diego Paroissien. Su vocación, su calidez y su compromiso dejaron una huella enorme en nuestra comunidad. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros de trabajo en este momento tan difícil. Que descanse en paz”, señaló Verónica Luxe, presidenta municipal de Ubajay en un mensaje difundido en las redes sociales.

Sus restos fueron trasladados a Chajarí y recibirán sepultura a las 15 horas en el Cementerio de esa localidad.