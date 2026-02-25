Uno Entre Rios | Escenario | Carnaval del País

Carnaval del País: quiénes fueron los jurados de la décima noche

La edición 2026 del Carnaval del País transita su tramo final y la organización dio a conocer quiénes integraron el jurado de la décima noche

25 de febrero 2026 · 14:55hs
La edición 2026 del Carnaval del País transita su tramo final y se prepara para el cierre. Mientras Papelitos, Ará Yeví, Marí Marí y O' Bahía ultiman detalles para la despedida de la temporada, la organización dio a conocer quiénes integraron el jurado de la décima noche.

Cada jornada es evaluada en distintos rubros mediante voto secreto. El escrutinio final se dará a conocer el martes 3 de marzo, cuando se revele cuál de las comparsas obtendrá la copa 2026.

Los jurados de la 10ª noche

Rubro Vestuario: Gustavo Alderete

Diseñador y vestuarista formado en la Universidad de Buenos Aires, con trayectoria en cine y teatro. Trabajó junto a directores como Ricky Pashkus, Gonzalo Demaria y Pepe Cibrián Campoy, entre otros. Presentó diseños en salas de la Calle Corrientes, el Teatro Cervantes y el Teatro San Martín. Recibió el Premio Trinidad Guevara y obtuvo nominaciones a los Premios Hugo, Cóndor de Plata y Prisma Awards.

Rubro Carrozas: Sabrina López Hovhannessian

Licenciada en Escenografía por la Universidad Nacional de las Artes, donde además ejerce la docencia. Se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y cuenta con una especialización en Arte Terapia. Desarrolla proyectos escenográficos, instalaciones artísticas y trabajos de dirección de arte en el ámbito audiovisual. Obtuvo el Premio ATINA al Mejor Diseño Escenográfico y fue nominada a los Premios María Guerrero.

Rubro Música: Javier Lezcano

Músico y compositor oriundo de Resistencia, Chaco. Se desempeñó como saxofonista y arreglador en la comparsa Ará Berá y desde 2005 integra el Coro Nacional de Jóvenes. Participó en producciones de música vocal contemporánea y dictó clases y seminarios en universidades argentinas y de Uruguay. Actualmente forma parte del Coro Nacional de Música Argentina.

Rubro Desfile: Ariel Zagarese

Director teatral y docente, licenciado en Dirección de Artes Escénicas. Dirigió obras como El Apoderado, Mientras tanto, yo y Circario. En 2022 encabezó proyectos de graduación en la Universidad Nacional de las Artes. Su obra Familia Museo representó a la Argentina en la II Bienal de Teatro de San Pablo y en el Festival Internacional Universitario de Blumenau, en Brasil.

Con la evaluación de la décima noche ya realizada, el Carnaval del País avanza hacia su desenlace. El resultado final, producto de cada puntaje acumulado, definirá a la comparsa ganadora de la temporada 2026.

LEER MÁS: Nico de Tracy regresa a Santa Fe con "Purga", su nuevo unipersonal de stand up

Carnaval del País jurados Gualeguaychú Carnaval
