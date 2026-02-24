Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

La banda de rock alternativo Árbol regresará a Paraná para celebrar sus 30 años de carrera con un show especial junto a su público

Las entradas se encuentran a la venta a través de gradatickets.com y en Flamingo Bar. Además, se puede abonar en 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

El grupo no visita la ciudad desde hace más de dos décadas. Este reencuentro forma parte de una gira aniversario que recorre Argentina, Chile y México, con un repertorio que repasa distintas etapas de su historia.

Formada en 1994 en Haedo, Buenos Aires, Árbol construyó una identidad propia dentro del rock alternativo. Tras editar su primer disco independiente, fue convocada por Gustavo Santaolalla para firmar con el sello Surco y consolidar una discografía que incluye títulos como “Chapusong’s”, “Guau!”, “Hormigas” y “No Me Etiquetes”.

En Paraná, la banda repasará clásicos como “Trenes, camiones y tractores”, “Pequeños Sueños”, “La Nena Monstruo” y “El Fantasma”, junto a material más reciente.

Actualmente, el grupo está integrado por Pablo Romero (voz), Sebastián Bianchini (bajo), Hernán Bruckner (guitarra) y Martín Millán (batería).