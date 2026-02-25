Uno Entre Rios | Escenario | Querido Evan Hansen

"Querido Evan Hansen" suma una nueva función de verano en Paraná

El espacio de formación en teatro musical Artistas presentará una nueva Función de Verano del musical "Querido Evan Hansen" este viernes

25 de febrero 2026 · 15:26hs
Querido Evan Hansen suma una nueva función de verano en Paraná

El espacio de formación en teatro musical Artistas, con sede en Paraná, presentará una nueva Función de Verano del musical Querido Evan Hansen el viernes 27 de febrero a las 22, en España 190 (planta alta). La obra está recomendada para mayores de 14 años.

"Querido Evan Hansen"

La función se realiza luego de varias presentaciones a sala completa. Ante la respuesta del público, el equipo decidió sumar una fecha especial con cupos limitados.

Artistas trabaja con niños, adolescentes y adultos en entrenamiento integral de canto, danza y actuación. El proyecto formativo promueve el desarrollo artístico con una mirada profesional y humana, enfocada en la construcción de identidad y compromiso escénico.

Querido Evan Hansen es un musical contemporáneo que aborda el silencio, la necesidad de pertenecer y la posibilidad de sanar cuando alguien logra sentirse visto. La puesta propone una experiencia emocional que interpela especialmente a adolescentes y adultos, con eje en la identidad, los vínculos y la salud emocional.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y se pueden reservar y adquirir a través de WhatsApp al 3435 26-1409. Más información en Instagram: @espacioartistas.

Querido Evan Hansen Paraná artistas Teatro
