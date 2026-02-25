Nico de Tracy regresa a Santa Fe con "Purga", su nuevo unipersonal de stand up

El comediante Nico de Tracy volverá a Santa Fe para presentar Purga, su nuevo unipersonal de stand up. La función será el sábado 30 de mayo en HUB

El comediante Nico de Tracy volverá a Santa Fe para presentar Purga, su nuevo unipersonal de stand up. La función será el sábado 30 de mayo, a las 21, en HUB.

Purga es el resultado de dos años de funciones en bares de Capital Federal y el conurbano bonaerense. El espectáculo tomó forma en escenarios pequeños, con público cercano y prueba constante de material, hasta consolidar una propuesta que combina experiencia, observación y riesgo.

"Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

En escena, De Tracy aborda sus inicios en el stand up, la paternidad y la crianza, además de episodios personales más oscuros y situaciones crudas de la vida cotidiana. El relato avanza con ritmo y sin rodeos, con una mirada directa que no evita la incomodidad. La risa aparece como respuesta inmediata, pero también como forma de procesar lo que se dice.

Trayectoria y proyección

Con más de diez años de carrera, Nico de Tracy se consolidó como una de las referencias del stand up argentino. Tras su primer unipersonal Desubicado, estrenó Artesanal y en 2022 presentó Crónico, espectáculo con el que realizó una gira nacional e internacional.

Desde 2019 publica semanalmente su Vlog de Stand Up en YouTube, donde comparte fragmentos de shows e interacciones con el público, además de registros de la vida en gira. En 2020 lanzó el ciclo Anécdotas, junto a Conrado Ares, Cristian Condomí y Juampi Carbonetti, y el podcast Aislados, junto a Luciano Mellera, Lucas Lauriente y Nanutria, formato que también llegó a los teatros con funciones en distintas ciudades.

Purga condensa ese recorrido en un espectáculo directo, sin correcciones ni filtros extra. Lo personal y lo cotidiano se exponen sin suavizar, con el humor como herramienta de exposición y descarga. La propuesta invita a atravesar lo incómodo, reírse de lo propio y salir del teatro con otra perspectiva.

La cita en Santa Fe será el sábado 30 de mayo, a las 21, en HUB. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketway.