Liga Argentina: noche de clásico en el sur entrerriano

Central Entrerriano de Gualeguaychú recibe a La Unión de Colón en un juego destacado de la Liga Argentina, Conferencia Sur.

Central Entrerriano de Gualeguaychú recibirá este jueves a La Unión de Colón en un nuevo duelo provincial que se disputará en el marco de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. Este juego, correspondiente a la Conferencia Sur, se disputará a partir de las 21 en el estadio José María Bértora.

El Rojinegro transita por un gran presente en el certamen. El elenco del sur provincial acumula cinco victorias en serie y registra una docena de triunfos en las últimas 13 presentaciones. Con un récord 17-6, los dirigidos por Martín Pascal se ubicanen el segundo escalón de las posiciones, detrás del líder Provincial de Rosario.

La Unión, por su parte, ganó seis de los últimos siete juego que afrontó. Con un registro 16-7 el Rojo se posicionó en el tercer lugar de la tabla.

El primer duelo de la temporada entre Central Entrerriano y La Unión fue conquistado del Rojinegro, quien provocó la primera derrota del Rojo en el estadio Carlos Delasoie al superarlo por 85 a 80.

Otros juegos por la Liga Argentina

Provincial de Rosario recibirá desde las 21 a Gimnasia y Esgrima La Plata en otro juego que se disputará en el marco de la Conferencia Sur.

Por la Conferencia norte jugarán esta noche desde las 21.30: Santa Paula de Galvez- Sportivo Suadi y Rivadavia de Mendoza-Colón de Santa Fe. A las 22 se enfrentarán Fusión Riojana-Estudiantes de Tucumán.