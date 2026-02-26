Daiana Romero Solanas: "Estaba segura de que íbamos a ganar"

Daiana Romero Solanas, la autora del agónico gol de San Benito de Paraná que forzó los penales en Concordia, palpitó la final de la Copa Entre Ríos Femenina.

El Club Atlético San Benito de Paraná se clasificó a la final de la Copa Entre Ríos Femenina con una victoria de tinte épico tras eliminar a Santa María de Oro de Concordia. Luego de perder como local en el partido de ida por 2 a 1, en la revancha disputada en la Capital del Citrus el Santo ganó por la mínima diferencia sobre el final para forzar la definición por penales, instancia en la que se impuso por 3 a 1 y accedió a la fase decisiva del torneo organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF).

Cuando los caminos se cerraban, el cronómetro corría y la ansiedad se apoderaba del equipo de la capital entrerriana, apareció Daiana Romero Solanas para empardar la serie con un preciso tiro libre que ingresó en la valla del dueño de casa, provocando la euforia de la delegación visitante cuando transcurrían 43 minutos del segundo tiempo.

La Colito habló con UNO y recordó ese grato momento. Además, la jugadora Santa se refirió a la final que disputarán ante Santa Rosa de Chajarí.

El gol de Daiana Romero Solanas

Gol de tiro libre Gentileza Daiana Romero Solanas

“Cuando vi que la pelota entró en el arco del equipo rival fue una sensación hermosa. La habíamos pasado bastante mal durante el partido, sacando pelotas sobre la línea y con disparos en los palos. Entonces cuando marqué el gol fue una felicidad muy grande, porque habíamos emparejado una serie muy difícil cuando quedaba muy poco tiempo. Antes de que empezara la definición por penales, estaba segura de que íbamos a ganar porque practicamos mucho. No dejamos nada suelto al azar y trabajamos todo, hasta los penales. Patearon las chicas que tenían mejor promedio en los entrenamientos. También confiaba en Marina (Molaro), nuestra arquera. Creo que el hecho de haber marcado el gol casi sobre el final nos dio un envión anímico importante para la definición por penales”, aseguró la jugadora.

Cuando finalizó el partido de ida, con derrota 2 a 1 en cancha de Atlético Paraná, las futbolistas de San Benito transmitían tranquilidad a pesar del revés. Ellas confiaban en que podían hacerse fuertes como visitante y así sucedió.

“Sabíamos que trabajando en la semana sobre los errores podíamos lograr el triunfo –explicó–, porque si bien es un rival muy difícil sólo estábamos abajo por un gol y habíamos jugado bien a pesar de la derrota. El partido de ida fue bastante entretenido para los espectadores. Debíamos estar concentradas durante todo el juego y no regalarle nada a Santa María, que es uno de los mejores equipos de la provincia, para poder lograr nuestro objetivo y así sucedió”.

“Podríamos decir que San Benito-Santa María es un clásico que tiene el fútbol femenino de la provincia. Ambos equipos hemos mantenido una hegemonía y siempre se dan partidos muy buenos, tanto para las jugadoras como para el público. Los dos conjuntos dejamos todo en la cancha, sin que haya habido alguna patada de más sino que nos dedicamos a jugar”, elogió a su adversario.

Lo que se le viene a San Benito de Paraná

Dando vuelta la página, Romero Solanas habló de los próximos compromisos que tendrá el Santo, en los que el grupo intentará levantar por segunda vez (primera como institución, ya que en 2023 lo hicieron representando al Club Atlético y Social San Benito) el trofeo de la Copa Entre Ríos.

“Estamos trabajando a lo largo de la semana planificando el partido del sábado. Sabemos que si bien dimos un paso muy grande, todavía no ganamos nada. Nos mediremos con un rival al que no conocemos, ya que será la primera vez que lo enfrentaremos. Debemos ser inteligentes y no volvernos locas, porque será una serie de 180 minutos. Trataremos de traernos un buen resultado del partido de ida, pero sabemos que todo se definirá en Paraná. Quizá en la previa seamos las candidatas, pero no podemos confiarnos porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa, más en una instancia como la final”, remarcó la mediocampista de San Benito de Paraná.

Para finalizar, Daiana realizó una breve reflexión sobre el presente que tiene el fútbol femenino en Entre Ríos: “Creo que la disciplina ha crecido muchísimo, sobre todo en la Copa Entre Ríos. Nos enfrentamos con equipos muy buenos y eso me pone muy contenta porque sirve para exigirnos. Lo mismo sucede en Paraná, donde son cada vez más los equipos que participan, incluso con categorías infantiles para trabajar a largo plazo. Sabemos que todavía falta pero de a poco se avanza. Me pone muy contenta ver cómo cada vez son más las chicas que quieren jugar al fútbol y competir. Hace varios años que estoy en este deporte y es una gran satisfacción ver este progreso”.

El último escollo en la Copa Entre Ríos Femenina

Santa Rosa Prensa Santa Rosa de Chajarí

Santa Rosa de Chajarí es el otro finalista de la Copa Entre Ríos Femenina. La Tormenta, que también viene de pasar como visitante tras ganarle por panales a San José, será local en el partido de ida.

El partido de ida de la serie final se jugará este sábado, a partir de las 19, en el estadio José Bonelli (sito en la intersección de las calles Alberdi y Almirante Brown de la localidad de Chajarí). Mientras que la revancha se disputará el fin de semana del 7 y 8 de marzo, en sede y hora todavía a confirmar.