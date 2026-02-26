Uno Entre Rios | El País | Anses

Jubilados y pensionados Anses: sin aumento, confirman el bono de hasta $70.000

El Gobierno ratificó el pago del bono extraordinario previsional de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El monto es el mismo desde 2024.

26 de febrero 2026 · 09:17hs
Anses ratificó un bono extraordinario de 70 mil pesos.

El Gobierno seguirá pagando el bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a jubilados y pensionados de menores ingresos. El monto sigue congelado desde marzo de 2024, cuando se comenzó a pagar. La decisión quedó plasmada este miércoles en el Decreto 109/2026, publicado en el Boletín Oficial, y comprende tanto prestaciones contributivas como no contributivas administradas por la Anses. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y rige desde su publicación en el Boletín Oficial.

El refuerzo tendrá carácter no remunerativo, no estará alcanzado por descuentos y no se computará para otros conceptos. Según la normativa, el pago se realizará por titular y los haberes deberán encontrarse vigentes en el mismo mes en que se liquide el adicional. En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que la medida apunta a amortiguar el impacto que tuvo la fórmula de movilidad anterior sobre los ingresos más bajos.

Quiénes cobran el bono

El bono alcanzará a beneficiarios de jubilaciones y pensiones contributivas otorgadas bajo la Ley 24.241 y otros regímenes nacionales -generales, especiales o transferidos-, así como a quienes perciban la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) creada por la Ley 27.260. También incluye a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables bajo la órbita de la ANSES.

El monto máximo será de $70.000. Quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado recibirán el bono completo. En tanto, para quienes superen ese piso, el adicional será proporcional: se ajustará hasta alcanzar el tope resultante de sumar el haber mínimo más los $70.000 fijados como límite.

El decreto también aclara que en los casos de pensiones con copartícipes el beneficio se considerará correspondiente a un único titular, sin importar la cantidad de personas involucradas en el cobro. Es decir, el bono no se multiplicará por cada beneficiario derivado de una misma pensión.

En los considerandos, el texto repasa la evolución reciente del sistema previsional y señala que la fórmula de movilidad vigente desde marzo de 2021 generó un desajuste frente a la inflación. En ese marco, recuerda que desde enero de 2024 se implementaron distintos bonos y asistencias mensuales para reforzar los ingresos más bajos.

Anses Jubilados pensionados
