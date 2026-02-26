Los recursos nacionales enviados a las provincias cayeron 7% en enero

La merma responde, principalmente, a una baja en la recaudación del IVA y a cambios en el esquema de anticipos del Impuesto a las Ganancias

Los recursos de origen nacional distribuidos a las provincias registraron en enero de 2026 una contracción real del 7% respecto del mismo mes del año anterior, de acuerdo con el informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El documento detalla que el monto total transferido ascendió a 5.847.670 millones de pesos constantes de enero, frente a los 6.289.293 millones del mismo mes de 2025, cuando se había verificado un incremento del 12% interanual.

Según se dio a conocer, el trabajo señala que la caída responde principalmente al desempeño del IVA, cuya variación interanual fue de –8%, afectada por una desaceleración de las importaciones tras el impacto extraordinario de percepciones aduaneras y la moratoria vigente en 2025.

También incide la evolución del Impuesto a las Ganancias, asociado este año a la modificación en el esquema de anticipos de sociedades.

El informe menciona que los “Internos” crecieron 9% interanual y que el componente “Resto” avanzó 14%, beneficiado por ingresos extraordinarios del régimen de regularización de activos registrado el año previo. En tanto, el impuesto a los combustibles reflejó la actualización paulatina del impuesto fijo por litro, y Bienes Personales continuó afectado por la reforma incluida en la Ley 27.743 y por menores percepciones.

Mientras que la participación porcentual de los recursos por impuesto se mantuvo encabezada por el IVA neto (59%), seguido por el impuesto a las Ganancias (33%). Internos y Combustibles aportaron 3% cada uno, mientras que Bienes Personales y el resto de los tributos representaron 1%.

El informe también analiza el impacto de las compensaciones del Consenso Fiscal, que alcanzaron en enero un total de 265.907 millones de pesos, 14% más que en 2025. Buenos Aires fue la jurisdicción con mayor monto recibido (173.124 millones). La OPC recuerda que estas compensaciones se actualizan por inflación y responden a las diferencias surgidas de la distribución de Ganancias y débitos y créditos desde 2018.

Detalle de los envíos

En relación a la coparticipación federal, alcanzó los 5,39 billones de pesos (92% del total) y exhibieron una caída real del 8% interanual, explicada por una baja de casi el 12% del IVA y un estancamiento del Impuesto a las Ganancias, que apenas subió 0,2%.

Por otra parte, las leyes y regímenes especiales, totalizaron envíos por 190.574 millones de pesos (3% del total) y mostraron un incremento real del 9% interanual, variación positiva impulsada casi en su totalidad por la suba de los fondos provenientes del Monotributo (118,6%) y por los recursos del Régimen de Energía Eléctrica (que no había registrado fondos en enero de 2025).

Por el contrario, dentro de este grupo se observaron caídas en Bienes Personales (-14,3%), en el IVA de la Seguridad Social (-11,8%) y en el Impuesto a los Combustibles (-1,1%).

Mientras que en referencia a la compensación del consenso fiscal, estos recursos volvieron a mostrar una buena dinámica: totalizaron 265.907 millones de pesos (5% del total), con una suba real del 14,1%.

Ya en el final, el detalle confirma que, en definitiva, la merma de recursos provinciales derivada de la recaudación tributaria es la principal explicación de la caída de las transferencias.

El informe revela además que “las transferencias automáticas de enero de 2026 se convierten en el segundo peor enero desde 2017, ubicándose únicamente por encima del registro de enero de 2024 (+4,9%) y por debajo del correspondiente al resto de los años”.

Sólo siete provincias recaudan más que antes de la llegada de Javier Milei

La recaudación propia de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires mostró en 2025 una mejora frente al año anterior, pero todavía no logra recuperar los niveles previos al cambio de gobierno.

Es que solo siete de las 21 jurisdicciones relevadas tuvieron en 2025 ingresos reales superiores a los de 2023. El trabajo toma como base los datos de recaudación provincial disponibles hasta diciembre de 2025 inclusive, con fecha de corte al 5 de febrero de 2026. En total se analizan 21 jurisdicciones (las provincias no contempladas son La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán. Por esa razón, el informe aclara que toda comparación histórica consolidada se realiza siempre sobre la base de los distritos considerados.

En el acumulado de 2025, las 21 jurisdicciones analizadas totalizaron 40,67 billones de pesos de recaudación de origen provincial. En términos reales, esto implicó un crecimiento de 3,4% frente a 2024.

De los 12 meses del año, en nueve se registraron subas reales interanuales y en tres —enero, febrero y marzo— se observaron descensos.

En ese contexto se inscribe el dato central del informe: “Solo siete de las 21 jurisdicciones analizadas tuvieron en 2025 una recaudación superior al 2023, mientras que en 14 de ellos quedaron por debajo”. El documento agrega que “los picos: Río Negro en una punta (+25,3%); CABA en la otra (-16,4%)”.

Además de Río Negro, las otras jurisdicciones que lograron crecer en comparación al 2023 -antes de la llegada de Milei- fueron Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos y Corrientes.

En cuanto a la variación interanual 2025 versus 2024, el mejor desempeño correspondió a Río Negro, con un crecimiento real de 21,4%, con “importante tracción de Ingresos Brutos pero con buen desempeño también de otros.

Otras cinco provincias registraron subas de doble dígito: Córdoba (13,1%), Formosa (12,6%), Entre Ríos (12,4%), La Rioja (11,4%) y Santiago del Estero (10,6%).

Entre las jurisdicciones con aumentos de un dígito, se distinguen aquellas por encima del 5% —Jujuy (9,4%), Santa Fe (7,6%), Corrientes (7,1%), Neuquén (6,5%), San Juan (6,3%) y Chaco (5,0%)— y las que se ubicaron por debajo de ese nivel: Chubut (3,9%), San Luis (3,9%), Buenos Aires (1,7%) y CABA (1,2%).

En contraste, cinco provincias mostraron retrocesos reales en 2025 frente a 2024: Mendoza (-0,2%), Catamarca (-1,4%), Santa Cruz (-6,1%), Misiones (-6,9%) y Salta (-7,2%), siendo esta última la de mayor caída.