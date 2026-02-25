Uno Entre Rios | La Provincia | Cementerio

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

El ataque se concentró en la Sección 24 del Cementerio de la localidad de La Paz, donde se constató la rotura de placas en distintos nichos.

25 de febrero 2026 · 15:13hs
La Municipalidad de La Paz informó este miércoles que se registraron graves hechos de vandalismo en el cementerio local. Según el reporte oficial, el ataque se concentró en la Sección 24, donde se constató la rotura de placas en distintos nichos, generando indignación entre los trabajadores y las autoridades del predio.

Ante la gravedad del suceso, desde el Ejecutivo local confirmaron que se efectuó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales. El objetivo es que se inicie una investigación exhaustiva que permita esclarecer el hecho e identificar a los autores de los daños materiales en un lugar de tan alta sensibilidad para la comunidad.

La semana pasada fumigaron el cementerio de La Paz.
Investigación

Desde el gobierno local emitieron un comunicado donde repudian profundamente este tipo de acciones, subrayando que estos actos “atentan contra un espacio de recogimiento, respeto y memoria para las familias paceñas”.

Además de la vía judicial, el municipio apeló a la solidaridad de los ciudadanos para resguardar el patrimonio público y emocional de la ciudad. En ese sentido, se solicita a la comunidad que comunique cualquier información relevante o movimiento sospechoso que hayan observado en las inmediaciones del cementerio.

Finalmente, instaron a los vecinos a colaborar con la investigación y realizar la denuncia en caso de contar con datos que ayuden a dar con los responsables de estos ataques.

