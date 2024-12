Julieta Poggio: "Es muy feo que me juzguen"

Los comentarios de los usuarios en las redes sociales afectaron profundamente a la ex Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, quien no pudo contener las lágrimas en vivo.

Fabrizio Maida en el ojo de la tormenta

A continuación, Poggio defendió su relación: "Dicen que no estoy enamorada, que el día en que lo esté... ¿¡Qué saben cómo soy con mi novio!? Las cosas que nos decimos, como me entiende y me acompaña, los momentos que compartimos". Luego, en La Casa Streaming, destacó: "Para mí, es la persona más importante".

Con las lágrimas a flor de piel, Julieta dejó en claro: "Es muy feo que me juzguen. Yo me abro acá con ustedes porque me gusta compartir mi opinión". Finalmente, añadió: "Estoy muy sensible porque están siendo insistentes. Me están juzgando mucho, y no me gusta que todos piensen lo mismo sobre mí".