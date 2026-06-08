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Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

El documental sigue durante más de cinco años el proceso de desinstitucionalización del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn de La Plata

8 de junio 2026 · 15:43hs
Proyectarán el documental Dejar Romero en una función especial del IAAER

El cineclub del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) ofrecerá una edición especial el próximo jueves 11 de junio con la proyección del documental Dejar Romero (2024), dirigido por Alejandro Fernández Mouján y Hernán Khourian. La actividad se realizará en la Sala Noble, ubicada en calle Gregoria Matorras de San Martín 861 de Paraná, con funciones a las 18 y a las 20, ambas de acceso libre y gratuito.

Proyectarán un filme sobre uno de los procesos más significativos en salud mental: "Dejar Romero"

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La propuesta cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y busca generar un espacio de encuentro y reflexión en torno a los procesos de salud mental, los derechos humanos y las experiencias de desinstitucionalización.

Dejar Romero acompaña el proceso de transformación del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn de La Plata, conocido durante décadas como Melchor Romero. Fundada en 1884, la institución fue uno de los ejemplos más representativos del modelo manicomial en Argentina.

El documental es el resultado de un trabajo de registro realizado durante más de cinco años, período en el que sus realizadores siguieron de cerca el proceso de desmanicomialización del hospital y acompañaron la revisión de cientos de historias clínicas vinculadas a la vida de quienes pasaron por la institución.

La película pone el foco en las experiencias de usuarios y trabajadores comprometidos con la construcción de alternativas al encierro. En particular, sigue el recorrido de los jóvenes que integran el Movimiento por la Desinstitucionalización en Romero, protagonistas de un proceso que impulsa nuevas formas de atención y acompañamiento en salud mental.

Las funciones son organizadas en conjunto con el Programa Prácticas Educativas Territoriales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, a través de la iniciativa “El cine como promotor de procesos de desmanicomialización en la región”, y con el equipo interdisciplinario del Hospital de Día y del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná.

A 140 años de la creación del hospital platense, el documental propone una mirada sobre las transformaciones impulsadas en el campo de la salud mental y sobre las experiencias que buscan reemplazar el modelo de internación prolongada por estrategias centradas en la inclusión social y el ejercicio de derechos.

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Dejar Romero IAAER documental Paraná
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