Un joven perdió la vida luego de una colisión entre una motocicleta y un auto en Concordia. La acompañante de la víctima fue hospitalizada. El automovilista dio alcoholemia positiva.

Un motociclista falleció en la madrugada de este domingo en Concordia, tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de calles San Juan y Carriego. Según informó la Policía, el accidente ocurrió pasadas las 3.

Por causas que se investigan, un automóvil Ford Focus, conducido por un hombre de 65 años que circulaba por calle San Juan, de norte a sur, colisionó con una motocicleta Motomel 150 cc que transitaba por Carriego de este a oeste.

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accidente concordia Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Como consecuencia del fuerte choque, los ocupantes de la motocicleta salieron despedidos del vehículo. De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, ninguno de los dos llevaba colocado casco protector al momento del accidente.

A raíz de las gravísimas lesiones sufridas, el motociclista Sergio Daniel Chávez, de 20 años, falleció en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

La víctima fatal viajaba acompañada por una joven de 21 años, quien sufrió lesiones y debió ser trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó bajo observación, según se indicó a Elonce.

Al momento de difundirse la información oficial, se aguardaba un informe médico para determinar el carácter y la gravedad de las lesiones sufridas por la acompañante.

Investigación y alcoholemia positiva

Por su parte, el conductor del Ford Focus resultó ileso. Sin embargo, al ser sometido al test de alcoholemia, el examen arrojó un resultado de 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, dio a conocer Concordia Policiales.

No obstante, las autoridades indicaron que el valor definitivo será establecido mediante los análisis sanguíneos practicados posteriormente en el hospital.

Personal policial trabajó en el lugar del hecho para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación que permita establecer con precisión cómo se produjo la colisión.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica y los fiscales de turno, José Arias y Mario Figueroa, quienes encabezan la investigación destinada a reconstruir la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.