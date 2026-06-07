Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Un joven perdió la vida luego de una colisión entre una motocicleta y un auto en Concordia. La acompañante de la víctima fue hospitalizada. El automovilista dio alcoholemia positiva.

7 de junio 2026 · 09:10hs
Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Un motociclista falleció en la madrugada de este domingo en Concordia, tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de calles San Juan y Carriego. Según informó la Policía, el accidente ocurrió pasadas las 3.

Por causas que se investigan, un automóvil Ford Focus, conducido por un hombre de 65 años que circulaba por calle San Juan, de norte a sur, colisionó con una motocicleta Motomel 150 cc que transitaba por Carriego de este a oeste.

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el sobreseimiento de un hombre acusado de abusar sexualmente de una inspectora municipal en Concordia.

Concordia: reabren causa por abuso sexual contra una inspectora municipal

Testigos manifestaron la presencia del lobo marino en la zona de Salto Chico y se dirigió al norte.

Concordia: un lobo marino apareció en la costa del río Uruguay

accidente concordia
Concordia: muri&oacute; un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Como consecuencia del fuerte choque, los ocupantes de la motocicleta salieron despedidos del vehículo. De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, ninguno de los dos llevaba colocado casco protector al momento del accidente.

A raíz de las gravísimas lesiones sufridas, el motociclista Sergio Daniel Chávez, de 20 años, falleció en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

La víctima fatal viajaba acompañada por una joven de 21 años, quien sufrió lesiones y debió ser trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó bajo observación, según se indicó a Elonce.

Al momento de difundirse la información oficial, se aguardaba un informe médico para determinar el carácter y la gravedad de las lesiones sufridas por la acompañante.

Investigación y alcoholemia positiva

Por su parte, el conductor del Ford Focus resultó ileso. Sin embargo, al ser sometido al test de alcoholemia, el examen arrojó un resultado de 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, dio a conocer Concordia Policiales.

No obstante, las autoridades indicaron que el valor definitivo será establecido mediante los análisis sanguíneos practicados posteriormente en el hospital.

Personal policial trabajó en el lugar del hecho para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación que permita establecer con precisión cómo se produjo la colisión.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica y los fiscales de turno, José Arias y Mario Figueroa, quienes encabezan la investigación destinada a reconstruir la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Concordia Motociclista Auto Alcoholemia
Noticias relacionadas
Este miércoles se dictó la resolución por parte de la justicia de Concordia.

Prisión preventiva para profesor de música de Concordia

El accidente en El Martillo se podría haber desencadenado debido a un error en los semáforos.

Una mañana marcada por los accidentes en Concordia

concordia: permanece estable el arquero matias agüero tras una compleja cirugia

Concordia: permanece estable el arquero Matías Agüero tras una compleja cirugía

Un micro de Concordia chocó en la Panamericana: hay 12 persona heridas.

Un micro de Concordia chocó en la Panamericana: hay 12 personas heridas

Ver comentarios

Lo último

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Patronato buscará reencontrarse con el triunfo para acercarse a zona de reducido

Patronato buscará reencontrarse con el triunfo para acercarse a zona de reducido

Ultimo Momento
Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Patronato buscará reencontrarse con el triunfo para acercarse a zona de reducido

Patronato buscará reencontrarse con el triunfo para acercarse a zona de reducido

Estudian si la yerba mate puede ayudar a retrasar el Parkinson

Estudian si la yerba mate puede ayudar a retrasar el Parkinson

Santiago Luti: La fe y el amor es el motor más fuerte de mi vida

Santiago Luti: "La fe y el amor es el motor más fuerte de mi vida"

Policiales
Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Paraná: buscan a una joven de 15 años

Paraná: buscan a una joven de 15 años

Fue condenado por agredir y amenazar a su expareja, pero no irá preso

Fue condenado por agredir y amenazar a su expareja, pero no irá preso

Paraná: conductora alcoholizada chocó contra el Hospital Militar y dejó al nosocomio sin luz

Paraná: conductora alcoholizada chocó contra el Hospital Militar y dejó al nosocomio sin luz

Ovación
Estudiantes derrotó al bicampeón y sigue firme en la cima del Regional del Litoral

Estudiantes derrotó al bicampeón y sigue firme en la cima del Regional del Litoral

LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco

LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco

Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella

Atlético Rafaela ganó antes de su presentación en el Grella

Matías Russo vio la bandera a cuadro en Italia

Matías Russo vio la bandera a cuadro en Italia

La provincia
Estudian si la yerba mate puede ayudar a retrasar el Parkinson

Estudian si la yerba mate puede ayudar a retrasar el Parkinson

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo

Ramiro Spretz, el primer microbiólogo de Entre Ríos

Ramiro Spretz, el primer microbiólogo de Entre Ríos

Escuela Almafuerte: alumnos asisten día por medio porque sus familias no pueden costear el viaje tras la suspensión del tren

Escuela Almafuerte: alumnos asisten día por medio porque sus familias no pueden costear el viaje tras la suspensión del tren

Hacen lombricompuesto y se consolidan como un modelo en Entre Ríos

Hacen lombricompuesto y se consolidan como un modelo en Entre Ríos

Dejanos tu comentario