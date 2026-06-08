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La octava fecha del Torneo Provincial de la UER se disputó de manera incompleta

Sin los partidos entre CUCU-Vaimaca y Aurora-Unión, pasó una nueva jornada del Torneo Provincial de Mayores.

8 de junio 2026 · 10:12hs
Carpinchos derrotó a Gualeguay Central y manda en la Zona 2 del Torneo Provincial.

Tercer Tiempo

Carpinchos derrotó a Gualeguay Central y manda en la Zona 2 del Torneo Provincial.

La octava fecha del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER) se desarrolló de manera incompleta. No se disputaron los duelos programados entre CUCU ante Vaimaca de Salto (República Oriental del Uruguay) y Aurora de Paraná contra Unión de Crespo.

Estos partidos se jugarán el próximo domingo, mientras que la novena fecha será recién dentro de tres fines de semana, el domingo 28.

El Torneo Provincial continúa con su actividad.

Pasó la séptima fecha del Torneo Provincial de la UER

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El panorama del Torneo Provincial

Zona 1

Resultados

Salto Grande de Concordia 21-30 Curiyú de Chajarí (0-5)

Los Espinillos de Concordia 6-54 Colón RC (0-5)

CUCU vs Vaimaca (Reprogramado para domingo 14/7)

Posiciones: Colón RC puntos 34 (*), CUCU 26 (*), Curiyú 20, Salto Grande 14, Los Espinillos 13 y Vaimaca 4 (* *). (*) Un partido menos; (* *) Dos partidos menos

Próxima fecha (28/7): Colón RC-Salto Grande, CUCU-Los Espinillos y Vaimaca-Curiyú

Zona 2

Resultados

Gualeguay Central 12-31 Carpinchos RC de Gualeguaychú (0-5)

Central Entrerriano de Gualeguaychú 6-10 Jockey Gualeguay (1-4)

Libre: Mulitas de Paysandú

Posiciones: Carpinchos RC 26 puntos, Jockey Gualeguay 24, Central Entrerriano 18, Gualeguay Central 16 y Mulitas 2

Próxima fecha (28/7): Carpinchos-Jockey Gualeguay y Mulitas-Central Entrerriano. Libre: Gualeguay Central

Zona 3

Resultados

Nogoyá RC 27-27 Echagüe de Paraná (3-3)

Capibá de Paraná 22-0 Tilcara de Paraná (5-0)

Posiciones: Capibá 32 puntos, Tilcara 25, Echagüe 24 y Nogoyá RC 5.

Zona 4

Resultados

Aurora-Unión (no se jugó), Libertad de Nogoyá 3-62 Camatí de Viale (0-5)

Posiciones: Camatí 30 puntos (*), Aurora 15 (* *), Unión 10 (*) y Libertad 3. (*) Un partido menos; (**) Dos partidos menos

Próxima fecha (28/7) - Interzonas: Capibá-Libertad, Camatí-Nogoyá RC, Tilcara-Unión y Aurora-Echagüe

Fuente: Tercer Tiempo Rugby

Torneo Provincial UER CUCU Aurora
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