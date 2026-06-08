Debido a un siniestro vial registrado a la altura de Ibicuy, el tránsito estuvo interrumpido en ambos sentidos de circulación en el km 115 de la RN 14. En el siniestro vial hay un camión involucrado. Pasadas las 10.30 quedó habilitado un carril de circulación en sentido Norte – Sur, mientras continúan las tareas de remoción del camión involucrado en el siniestro vial.
Ruta 14: tránsito en carril único por accidente de camión en kilómetro 115
Personal de emergencia y equipos operativos trabajan en el lugar para retirar el vehículo de carga siniestrado y restablecer la circulación en condiciones seguras
8 de junio 2026 · 10:33hs
Se solicitó circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.
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