Ruta 14: tránsito en carril único por accidente de camión en kilómetro 115

Personal de emergencia y equipos operativos trabajan en el lugar para retirar el vehículo de carga siniestrado y restablecer la circulación en condiciones seguras

Debido a un siniestro vial registrado a la altura de Ibicuy, el tránsito estuvo interrumpido en ambos sentidos de circulación en el km 115 de la RN 14. En el siniestro vial hay un camión involucrado. Pasadas las 10.30 quedó habilitado un carril de circulación en sentido Norte – Sur, mientras continúan las tareas de remoción del camión involucrado en el siniestro vial.