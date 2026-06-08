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Ruta 14: tránsito en carril único por accidente de camión en kilómetro 115

Personal de emergencia y equipos operativos trabajan en el lugar para retirar el vehículo de carga siniestrado y restablecer la circulación en condiciones seguras

8 de junio 2026 · 10:33hs
Ruta 14: tránsito en carril único por accidente de camión en kilómetro 115

Debido a un siniestro vial registrado a la altura de Ibicuy, el tránsito estuvo interrumpido en ambos sentidos de circulación en el km 115 de la RN 14. En el siniestro vial hay un camión involucrado. Pasadas las 10.30 quedó habilitado un carril de circulación en sentido Norte – Sur, mientras continúan las tareas de remoción del camión involucrado en el siniestro vial.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en San José. La joven atacada sufrió un traumatismo de cráneo encefálico

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Se solicitó circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Ruta 14 Ibicuy tránsito camión

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ruta 14 Ibicuy Camión
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