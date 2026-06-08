La yerba entrerriana GURISA fue distinguida con medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate, celebrando el reconocimiento a su crecimiento.

Una yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate.

La marca GURISA, yerba uruguayense, fue distinguida con medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate , un reconocimiento que sus responsables celebraron con emoción y agradecimiento hacia quienes acompañan el crecimiento del emprendimiento.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, desde la firma destacaron que el logro es compartido con cada persona que eligió sus productos desde el inicio, señalando que el reconocimiento también pertenece a clientes, colaboradores y seguidores que forman parte de la comunidad construida alrededor de la marca.

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Una marca entrerriana de yerba mate fue distinguida en el primer Mundial del sector

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Asimismo, desde GURISA agradecieron a los organizadores del certamen por impulsar una iniciativa que busca dar mayor visibilidad a la yerba mate, fortalecer su reconocimiento y promover la cultura matera a nivel nacional e internacional.

Más allá de los premios obtenidos, remarcaron la experiencia vivida junto a productores, emprendedores y representantes de distintas marcas del sector, destacando el compañerismo, el intercambio de conocimientos y el objetivo común de seguir difundiendo el consumo de yerba mate.

"Nos volvemos con medallas, sí. Pero sobre todo nos volvemos con nuevos amigos, nuevas ideas y el corazón lleno", expresaron desde la firma.

El reconocimiento representa un importante impulso para GURISA, una marca que continúa consolidándose dentro del universo yerbatero y que celebra este logro junto a toda su comunidad.