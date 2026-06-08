Uno Entre Rios | La Provincia | Yerba

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

La yerba entrerriana GURISA fue distinguida con medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate, celebrando el reconocimiento a su crecimiento.

8 de junio 2026 · 14:16hs
Una yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate.

Una yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate.

La marca GURISA, yerba uruguayense, fue distinguida con medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate, un reconocimiento que sus responsables celebraron con emoción y agradecimiento hacia quienes acompañan el crecimiento del emprendimiento.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, desde la firma destacaron que el logro es compartido con cada persona que eligió sus productos desde el inicio, señalando que el reconocimiento también pertenece a clientes, colaboradores y seguidores que forman parte de la comunidad construida alrededor de la marca.

Qué tipo de mate conviene usar para conservar el sabor de la yerba.

Qué tipo de mate conviene usar para conservar el sabor de la yerba

Estudian si la yerba mate puede ayudar a retrasar el Parkinson.

Entre Ríos sigue liderando el consumo de yerba mate, a pesar de la crisis

LEER MÁS: Estudian si la yerba mate puede ayudar a retrasar el Parkinson

Una marca entrerriana de yerba mate fue distinguida en el primer Mundial del sector

Embed

Asimismo, desde GURISA agradecieron a los organizadores del certamen por impulsar una iniciativa que busca dar mayor visibilidad a la yerba mate, fortalecer su reconocimiento y promover la cultura matera a nivel nacional e internacional.

Más allá de los premios obtenidos, remarcaron la experiencia vivida junto a productores, emprendedores y representantes de distintas marcas del sector, destacando el compañerismo, el intercambio de conocimientos y el objetivo común de seguir difundiendo el consumo de yerba mate.

"Nos volvemos con medallas, sí. Pero sobre todo nos volvemos con nuevos amigos, nuevas ideas y el corazón lleno", expresaron desde la firma.

El reconocimiento representa un importante impulso para GURISA, una marca que continúa consolidándose dentro del universo yerbatero y que celebra este logro junto a toda su comunidad.

Yerba Mundial Entre Ríos
Noticias relacionadas
Senado analiza la reforma previsional provincial.

Senado analiza la reforma previsional provincial

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo.

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

proyectaran el documental dejar romero en una funcion especial del iaaer

Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

Ver comentarios

Lo último

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Ultimo Momento
Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

Policiales
Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Ovación
Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

La provincia
Senado analiza la reforma previsional provincial

Senado analiza la reforma previsional provincial

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

Proyectarán el documental Dejar Romero en una función especial del IAAER

Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Dejanos tu comentario