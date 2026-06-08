Uno Entre Rios | Escenario | Luciano Pereyra

Luciano Pereyra vuelve a Santa Fe con su gira "Te Sigo Amando"

El artista se presentará el sábado 21 de noviembre en la Estación Belgrano con una propuesta que incluirá canciones de su nuevo disco y los clásicos de su repertorio

8 de junio 2026 · 14:11hs
Luciano Pereyra vuelve a Santa Fe con su gira Te Sigo Amando

Luciano Pereyra regresará a Santa Fe con canciones inéditas y los clásicos de su trayectoria. El encuentro con el público santafesino será el sábado 21 de noviembre a las 21 en la Estación Belgrano.

Luciano Pereyra vuelve con nuevas canciones y una gira internacional

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La presentación forma parte de la gira “Te Sigo Amando”, el nuevo tour con el que el cantante y compositor recorre distintos escenarios de Argentina y el exterior. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketek.

Considerado una de las figuras más convocantes de la música popular argentina, Pereyra inició este recorrido durante abril y mayo con actuaciones en Salta, Tucumán, Río Cuarto, Corrientes, Rosario, Córdoba, San Juan, Santa Rosa, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Tandil y Junín. La agenda internacional continuará durante octubre y noviembre con presentaciones en España, Paraguay y Chile.

El espectáculo estará acompañado por las canciones de “Te Sigo Amando”, el más reciente trabajo discográfico del artista. En este álbum, Pereyra explora distintos géneros de la música popular y comparte colaboraciones con artistas como David Bisbal, Emanero, Soledad, Silvestre Dangond y Q'Lokura.

Baladas, pop, cuarteto, cumbia y chamamé forman parte de un repertorio que gira en torno al amor y sus diferentes expresiones. La producción del disco estuvo a cargo de Andrés Castro, Pablo Cebrián, Tato Latorre y David Santisteban, quienes trabajaron junto al cantante en estudios de Buenos Aires, Miami y Madrid.

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Luciano Pereyra Santa Fe Estación Belgrano canciones gira
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