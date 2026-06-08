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El Conicet realizará una nueva expedición para explorar la biodiversidad del mar argentino

La campaña Talud Continental V se realizará en 2027. Los científicos buscarán especies nuevas y estudiarán ecosistemas a más de 4.000 metros de profundidad

8 de junio 2026 · 15:12hs
El Conicet anunció una nueva expedición a 600 kilómetros de la costa de Chubut

El Conicet anunció una nueva expedición a 600 kilómetros de la costa de Chubut

Tras el éxito de la expedición Talud Continental IV, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) confirmó una nueva misión para explorar el océano profundo argentino. La campaña Talud Continental V investigará una región del mar argentino que permanece prácticamente inexplorada.

La expedición se desarrollará a bordo del buque Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute de Estados Unidos, y buscará ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad marina profunda e identificar ecosistemas vulnerables.

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En los trece institutos del Conicet Rosario trabajan unas 800 personas, en los últimos tres años se registraron 78 bajas. 

En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

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Según informó el sitio oficial de la entidad, la campaña está prevista para abril de 2027, aunque los organizadores evalúan adelantarla a febrero del mismo año. La misión tendrá una duración de 23 días y reunirá a investigadores argentinos especializados en biodiversidad marina, oceanografía, genética y conservación.

Los científicos consideran que los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown poseen un alto potencial para albergar especies desconocidas y ecosistemas de gran valor ecológico.

“Poder trabajar en un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña”, señaló Daniel Lauretta, investigador del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" y jefe científico de las campañas Talud Continental IV y V.

Cómo será la nueva investigación

La nueva misión se concentrará en los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, ubicados a unos 600 kilómetros de la costa de Chubut.

Los investigadores planean alcanzar profundidades superiores a los 4.000 metros, una marca que superaría los registros obtenidos durante la campaña anterior en el cañón Mar del Plata.

La expedición buscará relevar la biodiversidad de fondos marinos profundos; invertebrados y peces de aguas profundas; arrecifes de corales de aguas frías; hábitats marinos vulnerables; ADN ambiental y conectividad biológica; procesos oceanográficos y dinámica de sedimentos; impacto humano en ecosistemas remotos.

El Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) estará integrado por 19 científicos de distintas instituciones nacionales, en su mayoría pertenecientes al Conicet. Además, participarán especialistas del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), el Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA).

También formarán parte investigadores de las universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mar del Plata, además de personal de la Prefectura Naval Argentina.

“Además de la emoción científica por descubrir nuevos ambientes y especies, sentimos una gran motivación por seguir construyendo capacidades en el país y generar información útil para la conservación y el manejo del Mar Argentino”, afirmó Martín Brogger, investigador del Conicet en el IBIOMAR.

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Talud Continental V volverá a utilizar el ROV SuBastian, un vehículo submarino capaz de operar a grandes profundidades con cámaras de alta definición y sistemas de muestreo de precisión.

La misión también incluirá transmisiones en vivo de las inmersiones, actividades educativas con escuelas de todo el país, producción de contenidos de divulgación científica y publicación abierta de datos en repositorios nacionales e internacionales.

Para los investigadores, estas campañas permiten combinar tecnología de vanguardia con el conocimiento de los equipos argentinos y fortalecen la cooperación científica internacional para avanzar en la exploración y conservación de los océanos.

El océano profundo es uno de los ambientes menos explorados del planeta y en Argentina todavía conocemos muy poco sobre la biodiversidad que habita estos ecosistemas. Estudiarlos resulta fundamental para comprender procesos globales como el ciclo del carbono y la regulación climática”, concluyó Brogger.

El éxito de la última expedición

La nueva campaña llega después del éxito que alcanzó Talud Continental IV, desarrollada entre julio y agosto de 2025 en el cañón submarino Mar del Plata.

Durante esa misión, los científicos utilizaron por primera vez en la región un vehículo operado remotamente (ROV) para obtener imágenes en ultra alta definición de casi 4.000 metros de profundidad y recolectar muestras sin alterar el ambiente.

Los investigadores documentaron arrecifes de corales de aguas frías, extensos campos de corales blandos y una gran diversidad de organismos marinos. Además, identificaron más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia.

Sin embargo, el fenómeno trascendió el ámbito académico. Las transmisiones en vivo desde el fondo del océano convocaron a miles de personas y acumularon millones de visualizaciones en una experiencia inédita de divulgación científica en Argentina.

Nunca imaginamos que la transmisión podía tener semejante repercusión. La sorpresa ante cada ambiente o animal que descubríamos fue compartida con miles de personas, especialmente con los más chicos”, recordó Ignacio Chiesa, investigador del Conicet en el CADIC.

Conicet Expedición mar biodiversidad
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