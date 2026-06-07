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Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Se había solicitado colaboración para localizar a una adolescente de 15 años, quien se había ausentado de su escuela en Paraná, y no regresó a su casa.

7 de junio 2026 · 16:04hs
Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná había solicitado colaboración para localizar a Agustina, de 15 años, quien, este viernes se había ausentado de su escuela en Paraná, y no regresó a su casa. Este domingo, se informó que la joven fue hallada.

Se había solicitado colaboración para localizar a Agustina, de 15 años, quien se había ausentado de su escuela en Paraná, y no regresó a su casa. Este domingo, se informó que la joven fue hallada.

El imputado Rubén Alberto Cabra, conectado de manera remota en el juicio.

Pidieron 15 años de prisión para un hombre acusado de explotar sexualmente a una adolescente

Dulce María Beatriz Candia había sido reportada como desaparecida el 17 de mayo y desde entonces era intensamente buscada por las autoridades y su familia.

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La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informó que la joven A.A.M.C fue localizada.

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