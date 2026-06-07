Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio Se había solicitado colaboración para localizar a una adolescente de 15 años, quien se había ausentado de su escuela en Paraná, y no regresó a su casa. 7 de junio 2026 · 16:04hs

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná había solicitado colaboración para localizar a Agustina, de 15 años, quien, este viernes se había ausentado de su escuela en Paraná, y no regresó a su casa. Este domingo, se informó que la joven fue hallada.

Se había solicitado colaboración para localizar a Agustina, de 15 años, quien se había ausentado de su escuela en Paraná, y no regresó a su casa. Este domingo, se informó que la joven fue hallada.

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