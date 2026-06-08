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El US Open anunció el regreso de Roger Federer

El suizo Roger Federer, que ganó el Grand Slam neoyorquino en cinco ocasiones, será parte de una exhibición junto a otras leyendas.

8 de junio 2026 · 10:53hs
Federer ganó el US Open por última vez en el 2008.

Federer ganó el US Open por última vez en el 2008.

La cuenta en redes sociales del US Open sorprendió a los fanáticos del tenis este lunes por la mañana al anunciar el regreso de la leyenda suiza Roger Federer, campeón del torneo de Grand Slam sobre cemento en cinco ocasiones.

"Icónico. El cinco veces consecutivas campeón del US Open, Roger Federer, vuelve a la cancha en Nueva York una última vez", fue el mensaje que publicó el US Open junto a los momentos más emotivos del suizo en el torneo.

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El evento será el martes 25 de agosto, durante la Fan week que se lleva a cabo la semana previa al inicio del torneo. Durante el mismo, Federer jugará un dobles junto a otras leyendas del torneo, como lo son los estadounidenses Andre Agassi, John McEnroe y Andy Roddick.

Roger Federer en el Abierto de los Estados Unidos

Federer ganó el US Open en cinco ocasiones y todas ellas se dieron de manera consecutiva entre 2004 y 2008.

Esto le permitió convertirse en el jugador más ganador de dicho Grand Slam en la Era Abierta junto a los estadounidenses Jimmy Connors (1974, 1976, 1978, 1982 y 1983) y Pete Sampras (1990, 1993, 1995, 1996 y 2002).

La seguidilla de Federer en el US Open se cortó en la final de la edición del 2009, cuando fue derrotado en cinco sets por el argentino Juan Martín del Potro en un inolvidable partido.

La última participación de la leyenda suiza en el US Open se dio en la edición de 2019, cuando cayó en los cuartos de final ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

Roger Federer US Open Leyenda Tenis
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