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Gildas Bailanta inicia los festejos por sus 10 años de trayectoria

La agrupación Gildas Bailanta, integrada por artistas de Entre Ríos y Santa Fe, se presentará el domingo 14 de junio en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

8 de junio 2026 · 14:46hs
Gildas Bailanta inicia los festejos por sus 10 años de trayectoria

Gildas Bailanta comenzará los festejos por sus 10 años de trayectoria con una gran celebración en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La cita será el domingo 14 de junio desde las 21, en una noche que combinará música, baile e invitados especiales.

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La propuesta, bautizada "La llama de la bailanta", marcará el inicio de un año especial para la agrupación, que desde 2016 recorre escenarios de Paraná, Entre Ríos y distintas ciudades del país manteniendo vivo el repertorio de Gilda y de la cumbia argentina de los años 90.

La velada comenzará con un set de Sofi Miño DJ, encargada de poner en movimiento la pista con clásicos de una época que marcó a varias generaciones. Luego será el turno de Gildas Bailanta, colectivo artístico integrado por músicos y cantantes de Entre Ríos y Santa Fe que construyó una identidad propia a partir de la reinterpretación de canciones populares asociadas al universo de la bailanta.

Como es habitual en sus presentaciones, el espectáculo recuperará los grandes éxitos de Gilda junto a otras canciones que formaron parte de uno de los períodos más recordados de la música tropical argentina. La organización adelantó además que habrá invitadas especiales y distintas sorpresas a lo largo de la noche.

La celebración también contará con servicio de cantina, con comidas y bebidas para acompañar una propuesta pensada como un espacio de encuentro y disfrute colectivo antes de la llegada del invierno.

Actualmente, Gildas Bailanta está integrada por las cantantes Maia Casas, Alejandra Rueda, Leylén Russo y Emilia Wingeyer. La formación musical reúne a Adriana Bruselario, Ramiro Matteoda, Luciano Barreira, Germán González, Julián Cavallo, Elián Stürtz, Josías Stürtz, Nicolás Serrano, Thelma Elizabeth González, Martín Echeverría y Andrés Main. La presentación está a cargo de Eva Cabrera, mientras que el sonido es responsabilidad de Juan Ignacio Bonetti. El proyecto surgió a partir de una idea original de Analía Bosque y Florencia Amestoy.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 12.000 pesos y pueden adquirirse a través de la plataforma Passline. También se pueden realizar consultas al teléfono 343 4681935.

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