Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Quique será local en el primer punto de la reclasificación de la Liga Federal. Recreativo jugará en Santa Fe. Sionista se presentará en Colón.

La temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet ingresó en etapa de playoffs. En este sentido se abrirán este lunes las llaves correspondiente a la Reclasificación de la Conferencia Litoral, Zona 1. Todos los encuentros se disputarán a partir de las 21.

En el estadio Guillermo Gaya de la capital entrerriana, Quique recibirá a Rivadavia Juniors de Santa Fe; mientras que en el estadio Ricardo Húngaro Crespi, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe será anfitrión de Recreativo; en tanto que en el estadio Gregorio Pocho Nieto, La Armonía de Colón será visitado por Sionista.

Cabe destacar que las series son al mejor de tres partidos. Los segundos juegos de las series serán el viernes y, de ser necesarios, los terceros serán el sábado. En ambos casos harán de locales los equipos que hoy son visitantes.

Vale recordar que Urquiza de Santa Elena ya está clasificado a los cuartos de final por haber terminado primero en la Etapa Regular