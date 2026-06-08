Uno Entre Rios | Escenario | Mirador Tec

El Domo 360° de Mirador TEC recibe una experiencia que une sonidos e imágenes inmersivas

La actividad se realizará el viernes 12 de junio a las 20 en el Domo 360° de Mirador TEC. Participarán el Dúo Scordatura Aurea y el artista visual Agustín Barreto

8 de junio 2026 · 13:44hs
El Domo 360° de Mirador TEC recibe una experiencia que une sonidos e imágenes inmersivas

El ciclo Arte en Conexión volverá a reunir distintas expresiones artísticas en una propuesta que invita a explorar nuevas formas de escucha y percepción. La cita será el viernes 12 de junio a las 20 en el Domo 360° de Mirador TEC, donde el público podrá asistir a una experiencia que combinará música en vivo y arte digital inmersivo.

Será la continuidad en Paraná el Ciclo “Arte en Conexión”, que impulsan en conjunto la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), a través del Departamento Cultura.

proyectaran el documental dejar romero en una funcion especial del iaaer

Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

mas de 40 propuestas participaron de la convocatoria del encuentro entrerriano de danza

Más de 40 propuestas participaron de la convocatoria del Encuentro Entrerriano de Danza

La tercera fecha, luego de las presentaciones de abril y mayo, será con la actuación del Dúo Scordatura Aurea, que conforman la arpista argentina Marcela Méndez (Profesora Honorífica por UADER) y el guitarrista chileno César Farías Huenuqueo. Además, se presentará el artista visual Agustín Barreto con la proyección de “Semillas Sintéticas”, una obra audiovisual inmersiva.

Arte en Conexión presenta al Dúo Scordatura Aurea y al artista Agustín Barreto

La programación estará integrada por la presentación del Dúo Scordatura Aurea y la exhibición de una obra audiovisual del artista visual Agustín Barreto, dos propuestas que, desde lenguajes diferentes, comparten el interés por la exploración sensible del sonido, la imagen y la tecnología.

El Dúo Scordatura Aurea está conformado por la arpista argentina Marcela Méndez y el guitarrista chileno César Farías Huenuqueo. Surgido en 2023, el proyecto desarrolla un diálogo musical en el que convergen la tradición académica y la búsqueda de nuevas posibilidades tímbricas.

A través de un repertorio que recorre obras clásicas y exploraciones contemporáneas, los músicos construyen un intercambio sonoro basado en la delicadeza, el color y la profundidad expresiva. El concepto de scordatura, asociado históricamente a afinaciones alternativas, funciona en esta propuesta como una invitación a ampliar la escucha y descubrir nuevas resonancias entre ambos instrumentos.

La segunda parte de la jornada estará a cargo de Agustín Barreto, artista visual que trabaja en el campo del arte digital y las tecnologías emergentes. Su producción se centra en el uso de inteligencia artificial como herramienta de creación, abordando problemáticas vinculadas con la simulación, la artificialidad y las nuevas formas de construcción de imágenes.

Durante el encuentro se presentará “Semillas Sintéticas”, una pieza audiovisual concebida especialmente para espacios inmersivos. La obra despliega un paisaje floral generado mediante inteligencia artificial que se transforma de manera permanente a través de formas, luces y colores. Proyectada en formato domo, la experiencia propone una relación envolvente entre imagen y sonido, invitando al espectador a recorrer un ecosistema visual en constante mutación.

Barreto es estudiante avanzado del Profesorado en Artes Visuales de la FHAyCS-UADER y cursa la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en la FICH-UNL. Su trabajo ha sido seleccionado y distinguido en distintos salones provinciales y municipales de artes visuales, entre ellos el LXII Salón Provincial de Artistas Visuales de Entre Ríos, donde fue elegida su obra “Semillas Sintéticas: Latencia”.

La propuesta de Arte en Conexión reunirá así dos experiencias que dialogan entre sí: una desde la intimidad de la música de cámara y otra desde las posibilidades expresivas de las tecnologías contemporáneas, en una invitación a descubrir nuevas formas de habitar el arte.

LEER MÁS: Ferny Kosiak presenta Juanele mítico, una década de investigación sobre Juan L. Ortiz

Mirador Tec Artista
Noticias relacionadas
gildas bailanta inicia los festejos por sus 10 anos de trayectoria

Gildas Bailanta inicia los festejos por sus 10 años de trayectoria

maca mona mu brindara un taller de canto y un recital en parana

Maca Mona Mu brindará un taller de canto y un recital en Paraná

luciano pereyra vuelve a santa fe con su gira te sigo amando

Luciano Pereyra vuelve a Santa Fe con su gira "Te Sigo Amando"

Biblioteca Popular del Paraná.

La Biblioteca Popular del Paraná incorporó 780 nuevos libros a su catálogo

Ver comentarios

Lo último

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

Ultimo Momento
Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Policiales
Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Ovación
Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

La provincia
Senado analiza la reforma previsional provincial

Senado analiza la reforma previsional provincial

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

Proyectarán el documental Dejar Romero en una función especial del IAAER

Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Dejanos tu comentario