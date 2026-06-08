El Domo 360° de Mirador TEC recibe una experiencia que une sonidos e imágenes inmersivas

La actividad se realizará el viernes 12 de junio a las 20 en el Domo 360° de Mirador TEC. Participarán el Dúo Scordatura Aurea y el artista visual Agustín Barreto

El ciclo Arte en Conexión volverá a reunir distintas expresiones artísticas en una propuesta que invita a explorar nuevas formas de escucha y percepción. La cita será el viernes 12 de junio a las 20 en el Domo 360° de Mirador TEC, donde el público podrá asistir a una experiencia que combinará música en vivo y arte digital inmersivo.

Será la continuidad en Paraná el Ciclo “Arte en Conexión”, que impulsan en conjunto la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), a través del Departamento Cultura.

La tercera fecha, luego de las presentaciones de abril y mayo, será con la actuación del Dúo Scordatura Aurea, que conforman la arpista argentina Marcela Méndez (Profesora Honorífica por UADER) y el guitarrista chileno César Farías Huenuqueo. Además, se presentará el artista visual Agustín Barreto con la proyección de “Semillas Sintéticas”, una obra audiovisual inmersiva.

Arte en Conexión presenta al Dúo Scordatura Aurea y al artista Agustín Barreto

La programación estará integrada por la presentación del Dúo Scordatura Aurea y la exhibición de una obra audiovisual del artista visual Agustín Barreto, dos propuestas que, desde lenguajes diferentes, comparten el interés por la exploración sensible del sonido, la imagen y la tecnología.

El Dúo Scordatura Aurea está conformado por la arpista argentina Marcela Méndez y el guitarrista chileno César Farías Huenuqueo. Surgido en 2023, el proyecto desarrolla un diálogo musical en el que convergen la tradición académica y la búsqueda de nuevas posibilidades tímbricas.

A través de un repertorio que recorre obras clásicas y exploraciones contemporáneas, los músicos construyen un intercambio sonoro basado en la delicadeza, el color y la profundidad expresiva. El concepto de scordatura, asociado históricamente a afinaciones alternativas, funciona en esta propuesta como una invitación a ampliar la escucha y descubrir nuevas resonancias entre ambos instrumentos.

La segunda parte de la jornada estará a cargo de Agustín Barreto, artista visual que trabaja en el campo del arte digital y las tecnologías emergentes. Su producción se centra en el uso de inteligencia artificial como herramienta de creación, abordando problemáticas vinculadas con la simulación, la artificialidad y las nuevas formas de construcción de imágenes.

Durante el encuentro se presentará “Semillas Sintéticas”, una pieza audiovisual concebida especialmente para espacios inmersivos. La obra despliega un paisaje floral generado mediante inteligencia artificial que se transforma de manera permanente a través de formas, luces y colores. Proyectada en formato domo, la experiencia propone una relación envolvente entre imagen y sonido, invitando al espectador a recorrer un ecosistema visual en constante mutación.

Barreto es estudiante avanzado del Profesorado en Artes Visuales de la FHAyCS-UADER y cursa la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en la FICH-UNL. Su trabajo ha sido seleccionado y distinguido en distintos salones provinciales y municipales de artes visuales, entre ellos el LXII Salón Provincial de Artistas Visuales de Entre Ríos, donde fue elegida su obra “Semillas Sintéticas: Latencia”.

La propuesta de Arte en Conexión reunirá así dos experiencias que dialogan entre sí: una desde la intimidad de la música de cámara y otra desde las posibilidades expresivas de las tecnologías contemporáneas, en una invitación a descubrir nuevas formas de habitar el arte.