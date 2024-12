La ex conductora de América TV, Flor de la V dijo que busca desde su lugar transformar lo que hoy no está bien desde su mirada

Y en estos últimos días, cuando Flor aún no sabía de esta situación, se presentó en Radio con Vos, donde brindó una charla sobre los derechos del colectivo LGBTIQ+, además de las políticas que hoy generar una profunda exclusión.

flor de la v.jpg Flor de la V confirmó que analiza lanzarse a la política tras ser despedida de Intrusos

“Un gobierno presente es fundamental, en la salud, en mejorar la calidad de vida a los ciudadanos, no está sucediendo, lo hacen para los que más tienen. Me di cuenta que mi voz era más importante de lo que yo creía. Yo dije ‘voy a hablar’, porque se amplifica lo que digo, se escucha, yo aporto con este granito de arena. Nací luchando”, remarcó la hoy ex conductora de Intrusos.

Flor de la V analiza involucrarse en la política

Sobre el final de su entrevista, muchos usuarios dejaron la consulta de si está o no para involucrarse en política. Y si bien es una decisión que aún no tiene tomada, es una idea que no descarta, ya que es la única forma que considera para transformar tantas cosas que están mal, entre ellas, las formas de gestionar.

“La verdad que no lo sé, la única manera de transformar esta realidad es desde la política, pero no me gusta la política actual, lo que veo, no me gusta la hipocresía, las mentiras, verlos con sus autos, sus mansiones y no pueden justificar, y hablo en gral, no queda uno afuera”, expuso.

Y sobre además, afirmó: “La política actual me da vergüenza, me dan asco. No lo descarto, ojalá pueda ayudar a la gente desde otro lugar, yo fui muy pobre, no tenía nada. Pasaron los años, los gobiernos y no cambió nada, me da tristeza que la gente viaje 5 horas para ir a la capital, los trenes están deteriorados. Sigo teniendo la misma conexión con la gente”.