Uno Entre Rios | Escenario | Maca Mona Mu

Maca Mona Mu brindará un taller de canto y un recital en Paraná

La artista Maca Mona Mu encabezará un taller de canto y compartirá escenario con Santiago Lagar y La Ronda Trío en Casa Grande

8 de junio 2026 · 14:35hs
Maca Mona Mu brindará un taller de canto y un recital en Paraná

La cantante y docente Maca Mona Mu llegará a Paraná con una propuesta que combinará formación artística y música en vivo. La actividad tendrá lugar el jueves 11 de junio en Casa Grande e incluirá un taller de canto durante la tarde y un recital compartido junto a Santiago Lagar y La Ronda Trío por la noche.

Maca Mona Mu ofrecerá un taller y un recital en Casa Grande

proyectaran el documental dejar romero en una funcion especial del iaaer

Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

mas de 40 propuestas participaron de la convocatoria del encuentro entrerriano de danza

Más de 40 propuestas participaron de la convocatoria del Encuentro Entrerriano de Danza

La primera instancia será a las 16.30 con un taller orientado a quienes deseen explorar su voz desde una perspectiva integral. La propuesta invita a trabajar la relación entre cuerpo, respiración y expresión, a través de ejercicios de movimiento, percepción, relajación y práctica vocal.

El encuentro buscará generar un espacio de descubrimiento y escucha, donde cada participante pueda desarrollar una forma más libre y consciente de habitar su propia voz. La actividad está abierta a personas con o sin experiencia previa y las inscripciones pueden realizarse al teléfono 3434 61-0848.

La jornada continuará a las 20.30 con un recital que reunirá a Maca Mona Mu junto a Santiago Lagar y La Ronda Trío. El espectáculo propone un recorrido por canciones interpretadas en un formato cercano, pensado para favorecer el encuentro entre artistas y público.

La presentación ofrecerá un repertorio atravesado por las voces, los arreglos instrumentales y la búsqueda de una escucha compartida, en una propuesta que prioriza la sensibilidad y el intercambio musical.

Desde la organización informaron que existe una promoción especial para quienes deseen participar tanto del taller como del recital. Las consultas e información sobre entradas también pueden realizarse a través del mismo número de contacto.

LEER MÁS: Luciano Pereyra vuelve a Santa Fe con su gira "Te Sigo Amando"

Maca Mona Mu Paraná Casa
Noticias relacionadas
gildas bailanta inicia los festejos por sus 10 anos de trayectoria

Gildas Bailanta inicia los festejos por sus 10 años de trayectoria

luciano pereyra vuelve a santa fe con su gira te sigo amando

Luciano Pereyra vuelve a Santa Fe con su gira "Te Sigo Amando"

Biblioteca Popular del Paraná.

La Biblioteca Popular del Paraná incorporó 780 nuevos libros a su catálogo

el domo 360° de mirador tec recibe una experiencia que une sonidos e imagenes inmersivas

El Domo 360° de Mirador TEC recibe una experiencia que une sonidos e imágenes inmersivas

Ver comentarios

Lo último

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Ultimo Momento
Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

Policiales
Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Ovación
Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

La provincia
Senado analiza la reforma previsional provincial

Senado analiza la reforma previsional provincial

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

Proyectarán el documental Dejar Romero en una función especial del IAAER

Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Dejanos tu comentario