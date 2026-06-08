Maca Mona Mu brindará un taller de canto y un recital en Paraná

La artista Maca Mona Mu encabezará un taller de canto y compartirá escenario con Santiago Lagar y La Ronda Trío en Casa Grande

La cantante y docente Maca Mona Mu llegará a Paraná con una propuesta que combinará formación artística y música en vivo. La actividad tendrá lugar el jueves 11 de junio en Casa Grande e incluirá un taller de canto durante la tarde y un recital compartido junto a Santiago Lagar y La Ronda Trío por la noche.

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La primera instancia será a las 16.30 con un taller orientado a quienes deseen explorar su voz desde una perspectiva integral. La propuesta invita a trabajar la relación entre cuerpo, respiración y expresión, a través de ejercicios de movimiento, percepción, relajación y práctica vocal.

El encuentro buscará generar un espacio de descubrimiento y escucha, donde cada participante pueda desarrollar una forma más libre y consciente de habitar su propia voz. La actividad está abierta a personas con o sin experiencia previa y las inscripciones pueden realizarse al teléfono 3434 61-0848.

La jornada continuará a las 20.30 con un recital que reunirá a Maca Mona Mu junto a Santiago Lagar y La Ronda Trío. El espectáculo propone un recorrido por canciones interpretadas en un formato cercano, pensado para favorecer el encuentro entre artistas y público.

La presentación ofrecerá un repertorio atravesado por las voces, los arreglos instrumentales y la búsqueda de una escucha compartida, en una propuesta que prioriza la sensibilidad y el intercambio musical.

Desde la organización informaron que existe una promoción especial para quienes deseen participar tanto del taller como del recital. Las consultas e información sobre entradas también pueden realizarse a través del mismo número de contacto.