Uno Entre Rios | La Provincia | edificios

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

El Censo de Infraestructura Escolar ya alcanza los 1.234 establecimientos relevados. Se trata de una herramienta clave para planificar mejoras en los edificios educativos.

8 de junio 2026 · 14:48hs
El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

El censo que lleva adelante el Consejo General de Educación (CGE) tiene como objetivo generar un diagnóstico integral sobre el estado edilicio y funcional de las escuelas de la provincia, con la participación de estudiantes y docentes de instituciones de educación técnica. La información recopilada permitirá planificar obras, establecer prioridades de intervención y orientar la inversión pública destinada al mejoramiento de los edificios en todo el territorio entrerriano.

En Villaguay

Tal es el caso de los alumnos de 6° y 7° año de la especialidad Maestro Mayor de Obras, de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Dr. Conrado Etchebarne, de Villaguay, quienes participan activamente de las tareas de relevamiento junto a sus docentes a partir de un convenio de colaboración entre la institución educativa y el área provincial de Infraestructura Escolar.

censo CGE
El relevamiento de edificios educativos ya alcanz&oacute; al 90 por ciento de las escuelas

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

Senado analiza la reforma previsional provincial.

Senado analiza la reforma previsional provincial

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo.

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

Como parte de las actividades, los estudiantes realizaron relevamientos técnicos y la carga de datos en la Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón y en la Escuela Nº 33 Nuevo Horizonte. A partir de la información obtenida se elaborará un diagnóstico que permitirá proyectar acciones de mejora a corto, mediano y largo plazo, contribuyendo a garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para estudiantes, docentes y comunidades educativas.

Durante las jornadas de trabajo, los alumnos pusieron en práctica conocimientos propios de su formación técnica mediante el uso de herramientas digitales para registrar información vinculada a las características edilicias de cada establecimiento. El rector de la Escuela Técnica Nº 1, Guillermo Larrondo, destacó el compromiso demostrado por los estudiantes y valoró la posibilidad de participar en una iniciativa que vincula la formación académica con necesidades concretas del sistema educativo provincial.

Desde la coordinación del operativo también resaltaron el aporte de estudiantes y docentes de las escuelas técnicas que participan en distintos puntos de la provincia, y agradecieron especialmente el trabajo de los equipos directivos, profesionales y técnicos que hacen posible el desarrollo del censo.

Desde el CGE se remarcó que la articulación entre las instituciones educativas y las áreas técnicas del Estado fortalece la formación de futuros profesionales y contribuye a la generación de información estratégica para continuar mejorando la infraestructura escolar en toda la provincia.

edificios escuelas Relevamiento
Noticias relacionadas
proyectaran el documental dejar romero en una funcion especial del iaaer

Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

Una yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate.

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Academia Digital Entre Ríos es una plataforma web que reúne en un solo espacio la oferta de cursos, talleres y certificaciones vinculadas a habilidades digitales

Plataforma reúne toda la oferta de formación digital de Entre Ríos

Biblioteca Popular del Paraná.

La Biblioteca Popular del Paraná incorporó 780 nuevos libros a su catálogo

Ver comentarios

Lo último

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

Ultimo Momento
Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Policiales
Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Ovación
Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

La provincia
Senado analiza la reforma previsional provincial

Senado analiza la reforma previsional provincial

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

Proyectarán el documental Dejar Romero en una función especial del IAAER

Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Dejanos tu comentario