El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

El Censo de Infraestructura Escolar ya alcanza los 1.234 establecimientos relevados. Se trata de una herramienta clave para planificar mejoras en los edificios educativos.

El censo que lleva adelante el Consejo General de Educación (CGE) tiene como objetivo generar un diagnóstico integral sobre el estado edilicio y funcional de las escuelas de la provincia, con la participación de estudiantes y docentes de instituciones de educación técnica. La información recopilada permitirá planificar obras, establecer prioridades de intervención y orientar la inversión pública destinada al mejoramiento de los edificios en todo el territorio entrerriano.

Tal es el caso de los alumnos de 6° y 7° año de la especialidad Maestro Mayor de Obras, de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Dr. Conrado Etchebarne, de Villaguay, quienes participan activamente de las tareas de relevamiento junto a sus docentes a partir de un convenio de colaboración entre la institución educativa y el área provincial de Infraestructura Escolar.

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Como parte de las actividades, los estudiantes realizaron relevamientos técnicos y la carga de datos en la Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón y en la Escuela Nº 33 Nuevo Horizonte. A partir de la información obtenida se elaborará un diagnóstico que permitirá proyectar acciones de mejora a corto, mediano y largo plazo, contribuyendo a garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para estudiantes, docentes y comunidades educativas.

Durante las jornadas de trabajo, los alumnos pusieron en práctica conocimientos propios de su formación técnica mediante el uso de herramientas digitales para registrar información vinculada a las características edilicias de cada establecimiento. El rector de la Escuela Técnica Nº 1, Guillermo Larrondo, destacó el compromiso demostrado por los estudiantes y valoró la posibilidad de participar en una iniciativa que vincula la formación académica con necesidades concretas del sistema educativo provincial.

Desde la coordinación del operativo también resaltaron el aporte de estudiantes y docentes de las escuelas técnicas que participan en distintos puntos de la provincia, y agradecieron especialmente el trabajo de los equipos directivos, profesionales y técnicos que hacen posible el desarrollo del censo.

Desde el CGE se remarcó que la articulación entre las instituciones educativas y las áreas técnicas del Estado fortalece la formación de futuros profesionales y contribuye a la generación de información estratégica para continuar mejorando la infraestructura escolar en toda la provincia.