Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay derrotó 1 a 0 a Sportivo Belgrano por la fecha 12 del Torneo Federal A. Fue la tercera victoria seguida del Lobo como local.

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay derrotó este domingo por 1 a 0 a Sportivo Belgrano de San Francisco en el estadio Hermanos Núñez, en un encuentro correspondiente a la 12ª fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.

El único gol del partido llegó a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando Damián Baltore apareció para romper la paridad y desatar el festejo del público local. De esta manera, el Lobo sumó tres puntos valiosos frente a uno de los animadores del grupo y ratificó el buen momento que atraviesa en el certamen.

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El conjunto uruguayense construyó una victoria trabajada ante un rival exigente y volvió a mostrar solidez defensiva, uno de los aspectos más destacados de su presente. Con este resultado, Gimnasia alcanzó las cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota y, además, prolongó una notable racha sin recibir goles durante ese período.

El triunfo también le permitió consolidar su fortaleza en el estadio Hermanos Núñez, donde consiguió su tercera victoria consecutiva. El equipo dirigido por Martín Pinilla viene haciéndose fuerte ante su gente y encontró en su casa un escenario clave para sostener su crecimiento en la tabla de posiciones.

La mejora en los resultados llega acompañada por una mayor regularidad en el rendimiento colectivo. Ordenado en defensa y efectivo en los momentos decisivos, el Lobo logró sumar confianza en las últimas fechas y se mantiene en la pelea dentro de una zona caracterizada por la paridad.

En la próxima jornada, Gimnasia tendrá un nuevo desafío cuando visite a Independiente de Chivilcoy, con la intención de prolongar su invicto y continuar escalando posiciones en la Zona 1 del Torneo Federal A.

Otros resultados de la 12° fecha del Torneo Federal A

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 1 - Douglas Haig (Pergamino) 0

Gimnasia (Chivilcoy) 0 - Independiente (Chivilcoy) 0

9 de Julio (Rafaela) 2 - Sportivo Las Parejas 2

Escobar FC 1 - El Linqueño (LIncoln) 0

Como quedó Gimnasia de Concepción del Uruguay en las posiciones

Douglas Haig 23

Sportivo Belgrano 22

9 de Julio 19

Gimnasia (Chivilcoy) 18

Defensores de Belgrano 18

Sportivo Las Parejas 16

Independiente 16

Gimnasia (Concepción del Uruguay) 12

Escobar FC 11

El Linqueño 9