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La Biblioteca Popular del Paraná incorporó 780 nuevos libros a su catálogo

Los ejemplares fueron adquiridos durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a través del programa Libro %, impulsado por la CONABIP

8 de junio 2026 · 13:56hs
Biblioteca Popular del Paraná.

Biblioteca Popular del Paraná.

La Biblioteca Popular del Paraná incorporó 780 nuevos libros a su catálogo y ya puso los ejemplares a disposición de socios, usuarios y lectores. Las obras fueron adquiridas durante la última edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, realizada en mayo, y podrán consultarse desde este lunes 8 de junio.

Más lecturas para la comunidad: la Biblioteca Popular del Paraná sumó 780 libros.

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La compra se concretó a través del programa Libro %, impulsado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), una iniciativa que permite a las bibliotecas populares de todo el país acceder a importantes beneficios para la adquisición de material bibliográfico.

La institución paranaense participa de este programa desde hace 22 años de manera ininterrumpida. Gracias a esta política, cada año amplía y actualiza su acervo con nuevos títulos destinados a públicos de distintas edades e intereses.

Desde la biblioteca explicaron que la selección de las obras se realizó a partir de las sugerencias realizadas por socios y usuarios, sumadas al criterio editorial del personal de la Sala de Lectura, que evalúa las necesidades y demandas de la comunidad lectora.

Los 780 ejemplares ya fueron catalogados y se encuentran disponibles para préstamo y consulta. Entre las incorporaciones hay novedades editoriales, obras literarias, ensayos, libros de divulgación, textos históricos y publicaciones de diversos géneros.

Quienes deseen conocer el listado completo de los nuevos títulos pueden consultar el catálogo de novedades a través del sitio web oficial de la Biblioteca Popular del Paraná.

La iniciativa representa una nueva ampliación del patrimonio bibliográfico de una de las instituciones culturales más emblemáticas de la ciudad, que continúa promoviendo el acceso a la lectura y el encuentro con los libros para distintas generaciones de lectores.

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Biblioteca Popular del Paraná Libros catálogo
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