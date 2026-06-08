Uno Entre Rios | El País | Indio Solari

El gesto de la esposa del Indio Solari que emocionó a los fanáticos durante el velatorio

Virginia "Viru" Mones Ruiz consoló a una joven que lloraba frente al féretro del artista y protagonizó uno de los momentos más impactantes de la despedida

8 de junio 2026 · 15:42hs
Viru

Viru, la esposa del Indio Solari, consolando a una fanática durante el velatorio

La despedida de Carlos Indio Solari dejó escenas de profundo dolor y emoción entre los miles de seguidores que participaron del velatorio realizado en el Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda. Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión generó en las redes sociales tuvo como protagonista a Virginia "Viru" Mones Ruiz, esposa y compañera de vida del músico.

Un video que comenzó a circular entre los fanáticos mostró el instante en que Viru se acercó a una joven que no podía contener el llanto tras pasar frente al féretro del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El Indio Solari aún no fue cremado

Funeral del Indio Solari: por qué la Justicia demora la liberación de su cuerpo

Miles de personas fueron al Monumento Nacional a la Bandera el viernes 5 de junio para despedir a Carlos Indio Solari, fallecido a la mañana.

Los estudiantes de la UNR rinden homenaje al Indio Solari

Lejos de mantenerse al margen de la multitud, Mones Ruiz cruzó las vallas de contención y se acercó a la joven para acompañarla en medio de la conmoción. El video muestra cómo la tomó del rostro con ambas manos, intentó tranquilizarla y le habló con afecto mientras la fanática buscaba consuelo entre lágrimas.

Embed

"Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras", le dijo. La escena continuó con un abrazo y una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Yo le doy un beso al Indio de tu parte".

El intercambio ocurrió ante decenas de personas que presenciaron la situación y que destacaron la actitud de la esposa del músico en un momento especialmente doloroso para familiares y seguidores.

Tras el gesto, varios asistentes se acercaron para expresarle su afecto y reconocimiento. "Viru, fuiste la mejor compañera que tuvo en toda su vida”, le dijo uno de los presentes, a lo que ella agradeció amablemente.

Embed

Al finalizar la ceremonia, la familia de Solari difundió un mensaje de agradecimiento para quienes participaron de la despedida: "Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord".

El texto también recuperó una frase que el músico solía repetir: "Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida".

Quién es Viru, la esposa del Indio Solari

Virginia Mones Ruiz, conocida popularmente como Viru, mantuvo durante décadas un perfil bajo pese a la enorme popularidad que alcanzó el músico.

La historia de la pareja comenzó a principios de la década de 1980, cuando Solari daba sus primeros pasos junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Se casaron en 1988 y en el año 2000 nació su único hijo, Bruno Solari. Tanto Viru como el resto de la familia eligieron siempre preservar su intimidad y mantenerse alejados de la exposición mediática.

A lo largo de los años, la esposa del cantante compartió ocasionalmente mensajes de apoyo y admiración hacia el artista, aunque siempre conservó un perfil reservado.

Indio Solari esposa fan velatorio
Noticias relacionadas
Viru, la esposa del Indio Solari, consolando a una fanática durante el velatorio

El gesto de la esposa del Indio Solari que emocionó a los fanáticos durante el velatorio

Viru, la esposa del Indio Solari, consolando a una fanática durante el velatorio

El gesto de la esposa del Indio Solari que emocionó a los fanáticos durante el velatorio

Lali Espósito hizo delirarar al Monumental

Lali llenó dos River, homenajeó al Indio Solari y volvió a lanzar una indirecta a Milei

Un millón de personas despidieron al Indio Solari en Avellaneda

El emotivo mensaje de la familia del Indio Solari tras el velorio: "Que su música no pare nunca más"

Ver comentarios

Lo último

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Ultimo Momento
Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

Atlético Rafaela inició la venta de entradas para visitar a Patronato

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

La Justicia pidió a la CARU estudios sobre el río por la demanda contra la planta proyectada en Paysandú

Policiales
Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Detenido tras chocar a una motociclista y huir del lugar

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

Isla Talavera: cuatro personas murieron en un choque múltiple en la ruta nacional 12

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Ovación
Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Social Federación y Olimpia, campones Provinciales de 3x3

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Iñaki Arrías sigue consolidándose en el TC Pista Mouras

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

La provincia
Senado analiza la reforma previsional provincial

Senado analiza la reforma previsional provincial

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

La rosarina que le devolvió el vino a Entre Ríos y desafió una prohibición de casi un siglo

Proyectarán el documental Dejar Romero en una función especial del IAAER

Proyectarán el documental "Dejar Romero" en una función especial del IAAER

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

El relevamiento de edificios educativos ya alcanzó al 90 por ciento de las escuelas

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Yerba entrerriana obtuvo medallas de Oro y Plata en el primer Mundial de la Yerba Mate

Dejanos tu comentario