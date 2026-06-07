Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

La Justicia Federal de Concepción del Uruguay sobreseyó a dos imputados al declarar nula la requisa de un vehículo secuestrado donde hallaron más de un kilo de cocaína.

En una reciente resolución, el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dictó el sobreseimiento de Cristián Andrés Delpero Conte y Michela Marina Preza Flechero, quienes se encontraban imputados tras el hallazgo de estupefacientes en un vehículo que les había sido secuestrado en 2024. La decisión se fundamentó en la nulidad absoluta del procedimiento de requisa y el quiebre de la cadena de custodia de la evidencia. La Justicia dispuso la inmediata libertad de ambos, de nacionalidad uruguaya, que estaban alojados en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.

Según el fallo al que accedió UNO , fechado el 4 de junio, la decisión fue firmada por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Noemí Berros y Mariela Emilce Rojas.

El caso comenzó el 9 de octubre de 2024, aproximadamente a las 13, cuando la pareja fue interceptada en un control vehicular en el puesto caminero Brazo Largo, ubicado en la Ruta Nacional N° 12 kilómetro 119 (departamento Islas del Ibicuy).

Debido a irregularidades detectadas en la numeración del motor de su Fiat Uno Fire, el fiscal de Villa Paranacito, Gastón Popelka, ordenó el secuestro del rodado para realizar exclusivamente una “pericia metalográfica de cuadro y motor”. En ese momento, los imputados fueron autorizados a retirarse, perdiendo el control directo sobre el automóvil que quedó a resguardo en el Puesto Caminero Gualeguay.

El error determinante ocurrió el 13 de octubre de 2024, cuatro días después del secuestro inicial. Un cabo de la policía, cuyas iniciales son LR, procedió a realizar un "informe e inventario" del vehículo, ocasión en la que supuestamente halló debajo del asiento trasero un paquete de forma rectangular envuelto con cinta de embalar que contenía cocaína por un peso total de 1.050,2 gramos.

La defensa de los acusados argumentó, y el tribunal finalmente aceptó, que este segundo procedimiento fue ilegal por dos razones principales: la orden judicial original solo autorizaba la verificación de los números de chasis y motor, lo cual no habilitaba al personal policial a inspeccionar el habitáculo interno ni a levantar los asientos del vehículo; y que durante el secuestro inicial del 9 de octubre, no se registró ni se fotografió el interior del habitáculo, ni se colocaron precintos o fajas de seguridad.

Esto generó un "vacío documental total" de cuatro días, haciendo imposible determinar si la droga ya estaba allí o si alguien la ingresó después de que el auto quedara bajo custodia estatal exclusiva.

Sobreseimiento

Así las cosas, el tribunal resolvió que la requisa del 13 de octubre se realizó sin autorización judicial y en exceso del objeto pericial delimitado. Al declararse la nulidad de este acto y la exclusión de la prueba obtenida (la cocaína), se eliminó la base de la acusación.

Como consecuencia directa, se dispuso el sobreseimiento de Delpero Conte y Preza Flechero, ordenando su inmediata libertad desde la Unidad Penal N.° 9 de Gualeguaychú. Asimismo, la justicia remarcó que el proceso no afecta el buen nombre y honor de los implicados.

La resolución completa