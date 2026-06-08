San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en San José. La joven atacada sufrió un traumatismo de cráneo encefálico 8 de junio 2026 · 12:54hs

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en San José. La joven atacada sufrió un traumatismo de cráneo encefálico

Una joven de 23 años permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Benjamín, de Colón, luego de resultar herida en un hecho ocurrido durante la madrugada del sábado, a la salida de un local bailable de San José.

Pelea San Jose San José: una pelea en un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva Según puede observarse en los videos que circulan en redes sociales, la joven fue salvajemente atacada por otra mujer. Como consecuencia del ataque, sufrió un traumatismo de cráneo encefálico y por ese motivo debió quedar internada en terapia intensiva en un nosocomio en Colón.

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san Jose Violencia En las últimas horas, de acuerdo a lo que comunicó su padre, la joven despertó. Más allá de las versiones iniciales y de un video que comenzó a circular sobre lo sucedido, todavía se aguarda una reconstrucción más precisa del caso. Las autoridades policiales investigan las circunstancias en que se produjeron los hechos.