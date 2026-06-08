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Ferny Kosiak presenta Juanele mítico, una década de investigación sobre Juan L. Ortiz

El escritor y periodista Ferny Kosiak presentará el jueves 18 de junio "Juanele mítico", un ensayo que reúne diez años de investigación sobre la vida de Juan L. Ortiz

8 de junio 2026 · 13:17hs
Ferny Kosiak presenta Juanele mítico, una década de investigación sobre Juan L. Ortiz

En el marco de las actividades organizadas por los 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz, el escritor y periodista Ferny Kosiak presentará en Paraná su libro Juanele mítico, un ensayo que reúne una década de investigación dedicada a la vida, la obra y la proyección cultural del poeta entrerriano.

Ferny Kosiak reconstruye el universo de Juan L. Ortiz en un libro de más de 300 páginas

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La presentación se realizará el jueves 18 de junio a las 20 en la sala Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante de Paraná, ubicada en la esquina de Corrientes y Andrés Pazos. La actividad contará con la participación de poetas y músicos locales y tendrá entrada libre y gratuita.

Con más de 300 páginas, Juanele mítico propone un recorrido por la figura de Ortiz, uno de los autores fundamentales de la literatura argentina, a partir de un trabajo de investigación desarrollado durante diez años. Además de abordar su producción poética y los estudios críticos que analizaron su obra, el libro reúne y examina 59 textos literarios escritos como homenaje al autor de El Gualeguay.

La investigación se construyó a partir de un trabajo de relevamiento en bibliotecas populares de distintos puntos de Entre Ríos. Allí, Kosiak rastreó poemas, ensayos y escritos inspirados en la figura de Ortiz y en el lugar que ocupa dentro de la cultura provincial y nacional.

El ensayo recupera textos de autores de distintas generaciones y procedencias, entre ellos Beatriz Vallejos, Francisco Madariaga, Juan José Saer, Francisco Urondo, Emma Barrandéguy, Arturo Carrera, Irene Gruss, Roberto Romani, María Cristina Venturini, Miguel Ángel Federik y Rafael Alberti, entre muchos otros.

En el epílogo del libro, la poeta Sonia Scarabelli destaca el alcance del trabajo realizado por Kosiak y señala que la obra reúne una gran diversidad de voces y testimonios en torno a Ortiz. También resalta la tarea de búsqueda y diálogo desarrollada por el autor a lo largo de los años para reconstruir las distintas miradas sobre el poeta.

Juanele mítico fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos y se suma a las iniciativas que recuerdan la figura de Juan L. Ortiz al cumplirse 130 años de su nacimiento, una fecha que vuelve a poner en primer plano la vigencia de una de las voces más influyentes de la poesía argentina.

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Ferny Kosiak Juanele Libro
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