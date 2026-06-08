Más de 40 propuestas participaron de la convocatoria del Encuentro Entrerriano de Danza

Con una amplia participación de artistas, docentes, estudiantes y público, concluyó este fin de semana el primer Encuentro Entrerriano de Danza, una propuesta que reunió en La Vieja Usina de Paraná funciones, capacitaciones, intervenciones urbanas y actividades destinadas a distintas edades.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná. Durante dos jornadas, las salas recibieron una importante concurrencia para seguir una programación que puso en diálogo distintas expresiones de la danza desarrolladas en la provincia.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó que la incorporación de esta disciplina a los encuentros entrerrianos itinerantes responde a una política de fortalecimiento cultural en el territorio. “Sumamos la Danza a los encuentros entrerrianos itinerantes que organizamos en distintas disciplinas y junto a cada municipio sede. Es el objetivo que seguimos del ministro Manuel Troncoso para nuestra gestión cultural: ampliar escenarios y promover el intercambio y el desarrollo del arte provincial”, señaló.

Encuentro Entrerriano de Danza2

Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de Paraná, Rubén Clavenzani, valoró el trabajo articulado entre ambas instituciones para concretar una propuesta que reunió a representantes de distintas localidades. Además, destacó la importancia de la danza dentro de los procesos de formación artística.

La programación comenzó el sábado con talleres, funciones, una intervención urbana y la presentación de la Orquesta Romina Iturain, perteneciente a un programa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. También hubo actividades impulsadas por museos provinciales y un festival destinado a las infancias que reunió a más de 180 chicos de distintas agrupaciones. La apertura institucional estuvo a cargo del elenco estable de la Escuela Municipal de Danza de Paraná.

La jornada concluyó con las presentaciones de Trinchera y Fantasía y un cierre musical a cargo de DJ Julián Placebo.

El domingo continuaron las capacitaciones y las funciones seleccionadas en la convocatoria abierta, además de una Feria de Danzas para adultos mayores. El cierre estuvo a cargo de Bailanteras y Super Banda Estrella.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la entrega de reconocimientos a los integrantes del jurado —Gimena Russian, Ana Darelli y Ezequiel Posse—, a los participantes y a tres referentes de la danza entrerriana: María Susana Homar, de La Paz; Teresita Leonor Miñones de García, de Concordia; y María Elena Vásquez, de Paraná.

La convocatoria artística recibió más de 40 postulaciones provenientes de distintos puntos de Entre Ríos. Finalmente fueron seleccionadas diez propuestas que pasaron por el escenario durante el fin de semana: “¿Cómo esperamos?”, de Irene Quiroga (Gualeguaychú); “A mi madre”, de la Escuela de Danzas Semillitas Danzantes (Sauce de Luna); “Barro”, de La Crisálida (Villa Elisa); “De este suelo”, de Gauchinbrux (Gualeguay); “A Federico, con duende”, de Cuatro Latidos (Paraná); “Chamarrita Entrerriana”, del Ballet Nuevos Vientos (Nogoyá); “Cíclicas”, de Cíclicas Pole Dance Performático (Paraná); “¿Cómo llegó esto acá?”, de Gabriela Loker (Villa Elisa); “Pensión Martínez”, de Valentina Leite y Agustín Badaracco (Paraná); y “Un grito de corazón”, de la Compañía Tupana (Paraná).