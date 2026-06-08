Plataforma reúne toda la oferta de formación digital de Entre Ríos

Academia Digital Entre Ríos es una plataforma web que reúne en un solo espacio la oferta de cursos, talleres y certificaciones vinculadas a habilidades digitales

Academia Digital Entre Ríos es una plataforma web que reúne en un solo espacio la oferta de cursos, talleres y certificaciones vinculadas a habilidades digitales

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha Academia Digital Entre Ríos , una plataforma web que reúne en un solo espacio la oferta de cursos, talleres y certificaciones vinculadas a habilidades digitales con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y fortalecer la inclusión tecnológica.

La Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó Academia Digital Entre Ríos, una nueva plataforma diseñada para centralizar y difundir la oferta de capacitación digital disponible para las y los entrerrianos.

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La iniciativa busca facilitar el acceso a propuestas de formación vinculadas a tecnología, innovación y competencias laborales, permitiendo que estudiantes, docentes, trabajadores y público en general encuentren en un solo lugar cursos, talleres, diplomaturas y certificaciones impulsados por distintas instituciones y organizaciones.

Academia digital Entre Ríos

La plataforma reúne capacitaciones en áreas como inteligencia artificial, programación, marketing digital, productividad digital, comercio electrónico, herramientas colaborativas, gestión de proyectos, diseño digital, comunicación, empleabilidad y transformación digital, entre otras temáticas orientadas al desarrollo profesional y educativo.

A través de una modalidad virtual y flexible, Academia Digital Entre Ríos promueve el acceso a la formación continua y al desarrollo de competencias digitales necesarias para los desafíos educativos y laborales actuales. La propuesta apunta además a fortalecer la inclusión digital mediante capacitaciones accesibles para personas de toda la provincia.

La oferta formativa se desarrolla en articulación con instituciones educativas y empresas tecnológicas que aportan contenidos y programas de capacitación. Entre ellas se encuentran AWS, Cisco, Huawei y Banco Entre Ríos, junto a otros actores vinculados al ecosistema tecnológico y educativo.

Desde la Secretaría de Modernización señalaron que la creación de este espacio forma parte de la estrategia provincial para ampliar el acceso al conocimiento y generar más oportunidades de desarrollo para los entrerrianos. A través de la plataforma, las y los usuarios pueden conocer las propuestas disponibles, acceder a información sobre modalidades de cursado y certificación, y vincularse con herramientas de aprendizaje orientadas al fortalecimiento de sus habilidades digitales.