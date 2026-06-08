El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha Academia Digital Entre Ríos, una plataforma web que reúne en un solo espacio la oferta de cursos, talleres y certificaciones vinculadas a habilidades digitales con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y fortalecer la inclusión tecnológica.
Plataforma reúne toda la oferta de formación digital de Entre Ríos
Academia Digital Entre Ríos es una plataforma web que reúne en un solo espacio la oferta de cursos, talleres y certificaciones vinculadas a habilidades digitales
La Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó Academia Digital Entre Ríos, una nueva plataforma diseñada para centralizar y difundir la oferta de capacitación digital disponible para las y los entrerrianos.
La iniciativa busca facilitar el acceso a propuestas de formación vinculadas a tecnología, innovación y competencias laborales, permitiendo que estudiantes, docentes, trabajadores y público en general encuentren en un solo lugar cursos, talleres, diplomaturas y certificaciones impulsados por distintas instituciones y organizaciones.
La plataforma reúne capacitaciones en áreas como inteligencia artificial, programación, marketing digital, productividad digital, comercio electrónico, herramientas colaborativas, gestión de proyectos, diseño digital, comunicación, empleabilidad y transformación digital, entre otras temáticas orientadas al desarrollo profesional y educativo.
A través de una modalidad virtual y flexible, Academia Digital Entre Ríos promueve el acceso a la formación continua y al desarrollo de competencias digitales necesarias para los desafíos educativos y laborales actuales. La propuesta apunta además a fortalecer la inclusión digital mediante capacitaciones accesibles para personas de toda la provincia.
La oferta formativa se desarrolla en articulación con instituciones educativas y empresas tecnológicas que aportan contenidos y programas de capacitación. Entre ellas se encuentran AWS, Cisco, Huawei y Banco Entre Ríos, junto a otros actores vinculados al ecosistema tecnológico y educativo.
Desde la Secretaría de Modernización señalaron que la creación de este espacio forma parte de la estrategia provincial para ampliar el acceso al conocimiento y generar más oportunidades de desarrollo para los entrerrianos. A través de la plataforma, las y los usuarios pueden conocer las propuestas disponibles, acceder a información sobre modalidades de cursado y certificación, y vincularse con herramientas de aprendizaje orientadas al fortalecimiento de sus habilidades digitales.