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Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Talleres superó de manera contundente por al Calamar en el estadio Ciudad de Vicente López por la fecha 3. Primera alegría para Sampaoli.

3 de agosto 2026 · 21:11hs
Talleres festejó de visitante.

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Talleres goleó 4-0 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López por la fecha 3 del Torneo Clausura con goles de Rick (2) y de Valentín Depietri y Franco Cristaldo. De esta manera, los dirigidos por Jorge Sampaoli sumaron sus primeros tres puntos en el campeonato luego de las derrotas sufridas ante Vélez y Newell's. Por su parte, el Calamar sufrió su segunda derrota consecutiva.

Por la cuarta jornada, Platense visitará a Independiente en Avellaneda, el próximo sábado desde las 21.30; mientras que Talleres recibirá a Lanús, el martes que viene desde las 21.

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