Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Talleres superó de manera contundente por al Calamar en el estadio Ciudad de Vicente López por la fecha 3. Primera alegría para Sampaoli.

Talleres goleó 4-0 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López por la fecha 3 del Torneo Clausura con goles de Rick (2) y de Valentín Depietri y Franco Cristaldo. De esta manera, los dirigidos por Jorge Sampaoli sumaron sus primeros tres puntos en el campeonato luego de las derrotas sufridas ante Vélez y Newell's. Por su parte, el Calamar sufrió su segunda derrota consecutiva.