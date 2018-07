Ivana Icardi contó que está distanciada de Mauro y Wanda: "Lo extraño y no lo veo casi nunca"

Sucede que más allá de haber salido en un segundo lugar, Ivana fue muy prudente y cuidó muy bien a la familia. De hecho, sin ir más lejos, fue una de las personas más queridas por el público y derribó los prejuicios iniciales en el reality.

La hermana de Mauro nunca contó intimidades de su familia y mostró un perfil de una persona sencilla y lejos de los lujos que puede tener la hermana de un futbolista tan importante como Mauro Icardi.

Pero poco se sabía de la actual relación entre Ivana y su hermano después del programa que condujo Jorge Rial. Ella, en tanto, inició un romance con Luifa Galesio, ganador de es ciclo, y viajó a Islas Canarias e Italia para que su novio se instale en el fútbol de ese país.

En las últimas horas, Ivana decidió contestar todas las preguntas que le fueron llegando por parte de sus seguidores de Instagram y reveló que está distanciada de Mauro y Wanda y que extraña mucho a su hermano.

"Fui a visitarlo en octubre porque decidí llevarle un regalo por el cumple de Isabella. Sí, conozco a mis sobrinas. Iría más seguido pero hay un dicho que dice 'no vayas donde no te inviten, no te metas en lo que no te importa, no hables de lo que no sabés'. ¡Entonces lo aplico!", contó en una de sus respuestas.





Y expresó cuál puede ser el motivo: "Ella (por Wanda) dijo cosas muy feas de mí cuando iba a entrar a GH, sin motivos. No guardo rencor, pero a ella tampoco le interesa que esté muy cerca de ella (que a mi tampoco me interesa), pero tampoco de mi hermano, que es lo que me importa".