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Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Los incendios en La Rioja fueron controlados en un 70%, pero rige alerta naranja en la provincia por viento zonda.

31 de julio 2026 · 14:40hs
Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Los incendios en La Rioja fueron controlados en un 70%, pero rige alerta naranja en la provincia por viento zonda, lo que complicaría la labor de los brigadistas. El Sistema Provincial de Emergencias informó que el foco que permanece activo está en el sector sur, mientras que los frentes norte y este ya se encuentran contenidos.

La Agencia Federal de Emergencias informó que el incendio en Chilecito continúa activo tras la notificación del pasado lunes 27 de julio, aunque se destacó que lograron controlar un gran porcentaje de los focos que estaban activos.

El jefe de Gabinete afirmó que le parece una barbaridad y una falta de respeto las expresiones de la vicepresidenta contra Javier Milei. 

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Javier Milei manifestó en cadena nacional que el Banco Central “posibilitó el robo de la alta política” y presentó la reforma de la Carta Orgánica.

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El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este viernes alerta naranja por viento zonda, lo que podría complejizar la labor de los expertos en la zona forestal.

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Zonas afectadas

En la zona afectada trabajan Bomberos Voluntarios, Policía y Defensa Civil de La Rioja, además de tres Aviones Hidrantes AT-802, que este jueves debieron suspender su labor ante el mal pronóstico de visibilidad.

Pese a la baja de los aviones hidrantes, el operativo continúa de manera ininterrumpida, priorizando la seguridad del personal y el control definitivo del incendio.

Mientras se combaten las llamas, la Policía de Chilecito abrió una investigación para determinar las circunstancias del origen del incendio. En la pesquisa también trabaja la Unidad Regional Segunda de la fuerza de seguridad.

Incendios La Rioja Alerta
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