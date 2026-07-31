Los incendios en La Rioja fueron controlados en un 70%, pero rige alerta naranja en la provincia por viento zonda.

Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Los incendios en La Rioja fueron controlados en un 70%, pero rige alerta naranja en la provincia por viento zonda, lo que complicaría la labor de los brigadistas. El Sistema Provincial de Emergencias informó que el foco que permanece activo está en el sector sur, mientras que los frentes norte y este ya se encuentran contenidos.

La Agencia Federal de Emergencias informó que el incendio en Chilecito continúa activo tras la notificación del pasado lunes 27 de julio, aunque se destacó que lograron controlar un gran porcentaje de los focos que estaban activos.

Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la política

Diego Santilli: "Si Villarruel no está de acuerdo, que dé un paso al costado"

El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este viernes alerta naranja por viento zonda, lo que podría complejizar la labor de los expertos en la zona forestal.

Zonas afectadas

En la zona afectada trabajan Bomberos Voluntarios, Policía y Defensa Civil de La Rioja, además de tres Aviones Hidrantes AT-802, que este jueves debieron suspender su labor ante el mal pronóstico de visibilidad.

Pese a la baja de los aviones hidrantes, el operativo continúa de manera ininterrumpida, priorizando la seguridad del personal y el control definitivo del incendio.

Mientras se combaten las llamas, la Policía de Chilecito abrió una investigación para determinar las circunstancias del origen del incendio. En la pesquisa también trabaja la Unidad Regional Segunda de la fuerza de seguridad.