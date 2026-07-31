El fútbol de luto: murió Franco Baresi, leyenda de la Selección de Italia

Franco Baresi, símbolo de la Selección italiana de fútbol y del Milan, fue considerado uno de los mejores defensores de la historia.

El mundo del fútbol despidió este viernes a Franco Baresi, leyenda del AC Milan y de la selección de Italia, tras conocerse la noticia de su muerte a los 66 años. El club milanés comunicó el deceso del ex defensor, considerado uno de los íconos indiscutibles de la época dorada del fútbol italiano en las décadas de 1980 y 1990.

“El AC Milan lamenta el fallecimiento de Franco Baresi, una auténtica leyenda del club. Su ejemplo y la profundidad de su carácter permanecerán para siempre al igual que su camiseta con el número 6 como una parte integral y fundamental del ADN y la trayectoria de la institución”, señaló la entidad italiana.

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En un mensaje que difundió en sus redes sociales añadió: “Las condolencias que el AC Milan transmite a toda la familia de Franco Baresi son compartidas por todos los aficionados ‘rossoneri’ en este momento difícil”.

Franco Baresi, uno de los mejores defensores de la historia

Había nacido el 8 de mayo de 1960 en la ciudad de Lombardía, al norte de Italia, ingresó en las categorías inferiores de Milan en 1974, debutó con el primer equipo en 1978, con 17 años y 11 meses y en esa institución obtuvo 18 títulos: 6 Serie A (1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96); 3 Champions League (1988-89, 1989-90, 1993-94) y 3 Supercopas de Europa (1989, 1990, 1994).

El icónico defensor central está considerado como uno de los mejores de la historia del fútbol y desarrolló toda su carrera profesional en el Milan, donde se consolidó como un símbolo, emblema y leyenda del club italiano.

En el club de Italia disputó 714 partidos oficiales, compartió equipo con figuras como Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard, mientras que tuvo como entrenadores a los también legendarios Arrigo Sacchi y Fabio Capello. Baresi tenía liderazgo, calidad defensiva y capacidad para leer el juego lo que lo transformaron en un referente para varias generaciones de futbolistas.

En tanto, con la selección de Italia, integró el plantel que se consagró campeón del mundo en España 1982, pero su mayor protagonismo llegó en los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

El legado que dejó en AC Milan

El legado de Franco Baresi se extiende mucho más allá de los títulos y las estadísticas. Su figura encarnó valores como la lealtad, el sacrificio y el amor a los colores, en una época donde la identificación con una sola camiseta adquiría un significado especial. La decisión del AC Milan de retirar su dorsal número 6 constituye un testimonio de la huella indeleble que dejó en la historia del club.