Adrián Bruffal: "Estamos convencidos de que esta decisión será un éxito"

El presidente de Patronato, Adrián Bruffal, confirmó que el club firmó un contrato con la productora Masivo para desarrollar espectáculos en el estadio Presbítero Bartolomé Grella

El proyecto apunta a generar nuevos ingresos para la institución, sumar socios y convertir al estadio en un escenario para grandes eventos culturales en Paraná.

El Club Atlético Patronato comenzó a dar los primeros pasos para transformar el estadio Presbítero Bartolomé Grella en un nuevo escenario para espectáculos culturales y musicales. En una entrevista con el programa Modo Cultura, conducido por la periodista Fernanda Rivero, el presidente de la institución, Adrián Bruffal, confirmó que el club firmó un contrato con la productora Masivo para desarrollar recitales y otros eventos de gran convocatoria.

El dirigente explicó que la iniciativa forma parte de un proyecto de crecimiento institucional que busca diversificar las fuentes de ingresos del club y potenciar, al mismo tiempo, la actividad cultural y económica de Paraná.

Cómo lograr una buena foto: abrieron las inscripciones para el curso de fotografía en La Hendija

"Sin dudas es un avance y estamos convencidos de que esta decisión será un éxito", afirmó Bruffal, quien consideró que el proyecto beneficiará tanto a Patronato como a la ciudad.

Sin embargo, aclaró que el proceso recién comienza y que todavía no existen artistas confirmados. Antes de pensar en una programación, el club deberá adecuar las instalaciones del estadio para cumplir con los requisitos exigidos para este tipo de eventos.

"No tenemos ninguna banda confirmada ni en tratativas. Lo primero es acondicionar el lugar, hacer las obras y luego sí se comenzará a avanzar en la planificación de los shows", sostuvo.

En ese sentido, adelantó que las obras para obtener la habilitación correspondiente comenzarán en las próximas semanas. Recién una vez finalizada esa etapa se avanzará con la contratación de artistas y la organización de los primeros recitales.

Bruffal también destacó que la propuesta responde a una necesidad económica de la institución. "El club necesita nuevos socios, necesita tener ese crecimiento económico", señaló, al explicar que la realización de espectáculos permitirá generar recursos genuinos que fortalezcan el funcionamiento de Patronato.

La iniciativa fue aprobada por la comisión directiva y representa un cambio de paradigma para el estadio Grella, que además de ser la casa del fútbol rojinegro buscará consolidarse como un espacio para grandes eventos culturales.

Aunque todavía no hay fechas ni bandas en agenda, el acuerdo con la productora Masivo marca el inicio de un proyecto que apunta a posicionar a Paraná dentro del circuito nacional de recitales y espectáculos masivos, aprovechando la infraestructura del estadio y generando un impacto económico y turístico para la ciudad.