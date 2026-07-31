APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

El Torneo Clausura la APB comenzará el 7 de agosto. Varios encuentros serán válidos para la Liga Provincial como para el certamen local.

La Asociación Paranaense de Básquet (APB) pondrá en marcha el próximo 7 de agosto el Torneo Clausura 2026, que tendrá una particularidad en su desarrollo: los equipos que participen simultáneamente de la Liga Provincial disputarán partidos que tendrán validez para ambas competencias.

La decisión busca optimizar el calendario deportivo y evitar la superposición de encuentros. De esta manera, los compromisos entre los clubes que intervienen en ambos torneos computarán tanto para la primera fecha de la Liga Provincial como para el certamen doméstico.

El fútbol de luto: murió Franco Baresi, leyenda de la Selección de Italia

Adrián Bruffal: "Estamos convencidos de que esta decisión será un éxito"

El fixture del Clausura será el mismo que se utilizó durante el Torneo Apertura, aunque con las localías invertidas. Sin embargo, el campeonato tendrá una modificación importante debido a la ausencia de Atlético Echagüe Club, que decidió no participar de la Primera División y competir esta temporada en el campeonato de Primera B.

Como consecuencia de esa baja, en cada jornada habrá dos equipos sin actividad: el que quede libre según el calendario y el que debía enfrentar a Echagüe.

La fecha inaugural comenzará el viernes 7 de agosto con tres partidos que otorgarán puntos tanto para la Liga Provincial como para el Torneo Clausura, mientras que el capítulo inicial se completará el miércoles 12 de agosto con los restantes encuentros correspondientes únicamente al certamen de la APB.

Programación del capítulo inicial del Torneo Clausura

Viernes 7 de agosto

Recreativo – Talleres (1.ª fecha de la Liga Provincial y 1.ª fecha del Clausura).

Ciclista – Quique (1.ª fecha de la Liga Provincial y 7.ª fecha del Clausura).

Olimpia – Paracao (1.ª fecha de la Liga Provincial y 13.ª fecha del Clausura).

Miércoles 12 de agosto

Rowing – Unión (1.ª fecha del Clausura).

Patronato – Ciclista (1.ª fecha del Clausura).