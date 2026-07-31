Paraná se prepara para recibir la gran fiesta del sóftbol sudamericano

Paraná será sede de las competencias de sóftbol de los 13° Juegos Suramericanos 2026. La Selección Argentina femenina ya comenzó su preparación.

El Estadio de la Asociación Paranaense de Sóftbol será testigo del certamen en Paraná.

Del 12 al 26 de septiembre de 2026, las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná serán protagonistas de uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la historia de la región: los 13° Juegos Suramericanos. Más de 4.000 atletas provenientes de 15 países competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, en una cita que posicionará al Litoral argentino en el centro de la escena deportiva continental.

Dentro de ese gran evento, Paraná volverá a ocupar un lugar de privilegio al convertirse en la sede exclusiva del sóftbol, disciplina en la que la capital entrerriana es reconocida desde hace décadas como la principal referencia del país y una de las ciudades más importantes del continente. La decisión de disputar este deporte en Paraná responde tanto a su tradición deportiva como a la cercanía geográfica con Santa Fe, una combinación que permitirá ofrecer una organización de primer nivel en un escenario que ya fue sede de campeonatos mundiales y continentales.

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El Estadio Mundialista de Sóftbol volverá así a vestirse de gala para recibir a las mejores selecciones de Sudamérica en un torneo que tendrá un valor deportivo trascendental, ya que pondrá en juego el pase directo al Pre Olímpico, el siguiente escalón hacia el gran sueño de competir en los Juegos Olímpicos.

La cuenta regresiva ya comenzó. Desde este jueves y hasta el próximo domingo, el Estadio Mundialista es sede de la concentración oficial de la Selección Argentina de Sóftbol Femenina, que inició en Paraná la etapa final de su preparación para afrontar los Juegos Suramericanos.

Las jugadoras entrenan bajo la atenta mirada del cuerpo técnico, ajustando cada detalle táctico, físico y técnico con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a una competencia que puede marcar un antes y un después para el desarrollo del sóftbol femenino argentino.

El trabajo en la capital entrerriana representa mucho más que una simple concentración. Es el comienzo del camino hacia un objetivo histórico: conquistar el título sudamericano y obtener la clasificación directa al torneo Pre Olímpico, instancia decisiva en la carrera hacia los Juegos Olímpicos

Desde la organización de los Juegos Suramericanos remarcaron la enorme trascendencia que tendrá esta edición para el sóftbol continental.

El seleccionado que logre consagrarse campeón obtendrá automáticamente el boleto al Pre Olímpico, una oportunidad única para continuar el camino hacia la máxima cita del deporte mundial. Por esa razón, las delegaciones llegarán con sus mejores planteles y con una preparación especialmente enfocada en este certamen, que promete un nivel competitivo de excelencia tanto en la rama femenina como en la masculina.

Del 15 al 19 de septiembre, será el turno de la competencia femenina. Allí, la Selección Argentina buscará aprovechar el apoyo de su público para luchar por el título continental y dar un paso fundamental hacia el sueño olímpico.

Apenas dos días después de la final femenina, el estadio volverá a abrir sus puertas para recibir a los mejores exponentes del continente

Del 21 al 25 de septiembre, llegará el momento de la Selección Argentina masculina, actual protagonista del escenario internacional y uno de los equipos más fuertes del mundo, que intentará conquistar un nuevo campeonato sudamericano y seguir ampliando una historia repleta de éxitos.

Juegos en Paraná

Durante once días, Paraná respirará sóftbol de alto nivel, con partidos que reunirán a los principales exponentes de Sudamérica y con la expectativa de miles de aficionados que acompañarán desde las tribunas.

Paraná no fue elegida por casualidad. La ciudad ha construido durante décadas una identidad profundamente ligada al sóftbol.

Aquí nacieron y se formaron numerosos jugadores que integraron seleccionados nacionales, se organizaron campeonatos mundiales, panamericanos y sudamericanos, y el Estadio Mundialista se consolidó como uno de los mejores escenarios de América para la práctica de esta disciplina.

La infraestructura deportiva, la experiencia organizativa y la pasión de su gente convierten a Paraná en un lugar ideal para albergar una competencia de semejante magnitud.

Cada torneo internacional disputado en la ciudad ha demostrado la capacidad de organización y el fuerte compromiso de toda la comunidad del sóftbol, integrada por clubes, dirigentes, entrenadores, voluntarios y cientos de familias que mantienen viva esta tradición deportiva.

Desde la organización de los Juegos Suramericanos y de la Confederación Argentina de Sóftbol convocaron a toda la comunidad a acompañar este proceso de preparación y, especialmente, a colmar las tribunas durante septiembre.

El apoyo del público será un factor clave para las selecciones argentinas, que tendrán la posibilidad de jugar como locales en uno de los momentos más importantes del ciclo deportivo.

También se invitó a los medios de comunicación a difundir cada instancia del camino de los seleccionados nacionales, promoviendo el crecimiento del sóftbol y fortaleciendo el vínculo entre los deportistas y la comunidad.

Septiembre marcará un nuevo capítulo en la rica historia del deporte entrerriano. Durante dos semanas, la capital provincial será el escenario donde se reunirán los mejores jugadores y jugadoras del continente, con el sueño olímpico como principal objetivo.

Se conoció la lista de convocadas para los Juegos Suramericanos

En el marco de la preparación para los XIII Juegos Suramericanos 2026, el cuerpo técnico de la Selección Argentina de Sóftbol Femenina dio a conocer la nómina de las 16 jugadoras convocadas que buscarán el título continental en Paraná y la clasificación directa al Pre Olímpico.

Bajo la conducción de la head coach Silvina Caño, el plantel combina experiencia y juventud, con varias jugadoras que vienen representando al país en competencias internacionales y otras que continúan consolidándose dentro del seleccionado nacional.

Convocadas

Aldana Gómez

Carolina Asato

Jamine Armenteros

Abigail Barboza

Agustina Bonetti

Cielo Bonetti

Violeta Figueroa

Carina Amarilla

Mariana Gorosito

Mercedes Grimolizzi

Emiliana Gumpel

Keyla Luna

Isabel Malarkey

Juliana Martínez

Florencia Salguero

Cuerpo técnico

Head Coach: Silvina Caño

Claudia Tazzioli (Coach Asistente)

Mariano Zanel (Coach de Pitcheo)

Matías Jiménez (Coach de Estadística)

Flavia Pittis (Preparadora Física)