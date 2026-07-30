.Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

El mundo del periodismo celebró una noticia esperada: Chiche Gelblung fue dado de alta y ya se encuentra en su casa, rodeado de su familia. El conductor de 82 años, que había sido internado en el Sanatorio Mater Dei por un episodio respiratorio y un cuadro febril, terminó su estadía médica y ahora continúa la recuperación en su hogar.

Chiche recibió el alta el miércoles por la tarde. Se encuentra enfocado en su mejoría, fortaleciéndose día a día y con el deseo intacto de volver a su rutina de trabajo y compromisos profesionales, mientras prioriza el descanso y el cuidado junto a sus seres queridos.

Estado de Salud

La internación de Chiche fue confirmada por Ángel de Brito, quien dio detalles sobre el estado de salud del periodista en su ciclo Ángel responde (Bondi Live). “Chiche ayer fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron. Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio”, explicó el conductor, que además reveló el golpe anímico que significó para Gelblung el levantamiento de su programa en Net TV: “Está muy angustiado porque le levantaron el programa que tenía en Net TV”.

A esta información se sumaron los aportes de Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), quien repasó algunas de las complicaciones médicas que enfrentó Chiche en el último año. La periodista contó que estuvo “un mes en terapia por una trombosis en el tobillo, le pusieron dos stents y lo anticoagularon, como se hace siempre en estos casos”. Iglesias también indicó que Gelblung sufrió una llaga en la planta del pie que derivó en una infección y gangrena, lo que llevó a los médicos a considerar la posibilidad de una amputación. Ante esa alternativa, el propio periodista había declarado: “Antes de morirme, prefiero eso”.

Período difícil

El entorno de Chiche priorizó el acompañamiento constante durante este período difícil, marcado no solo por las internaciones y la cirugía vascular, sino también por la tristeza que provocó la cancelación de su ciclo televisivo. A pesar de todo, quienes lo conocen destacan su voluntad de mantenerse activo y su deseo de volver a trabajar cuanto antes, incluso cuando los “achaques”, como señala De Brito, lo obligan a tomarse las cosas con más calma.

Hace apenas un mes, tras una internación prolongada también en el Mater Dei, Gelblung dialogó con Teleshow y llevó tranquilidad: “Hola, todo bien, por suerte. Mañana ya empiezo a trabajar”. En esa oportunidad, la causa de la internación había sido una trombosis en el tobillo agravada por una caída en su casa. El periodista pasó casi un mes en cuidados intensivos y, en el momento más crítico, los médicos consideraron la amputación de una pierna. Sin embargo, una exitosa cirugía vascular y la colocación de dos stents permitieron revertir el cuadro y evitar medidas más extremas.